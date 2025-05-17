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Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым
Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым
В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии младшего сержанта Олега Горячева, погибшего при освобождении от ВСУ Курской области. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии младшего сержанта Олега Горячева, погибшего при освобождении от ВСУ Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, после начала СВО Олег Горячев заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и, как того и хотел, был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.Олег Горячев родился и вырос в Степногорске Запорожской области, там же окончил школу и ПТУ, получив специальность механизатора широкого профиля, и начал работать на стройках и предприятиях. В Севастополь, в село Орлиное в Балаклавском районе, он переехал вместе с семьей в 2017 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, утраты, герои сво
Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым

Севастополь простился с погибшим при освобождении Курской области морпехом ЧФ Горячевым

18:32 17.05.2025 (обновлено: 18:44 17.05.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевОлег Горячев
Олег Горячев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии младшего сержанта Олега Горячева, погибшего при освобождении от ВСУ Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, после начала СВО Олег Горячев заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и, как того и хотел, был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.
"Олег Борисович Горячев погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков. Вечная память воину", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Олег Горячев родился и вырос в Степногорске Запорожской области, там же окончил школу и ПТУ, получив специальность механизатора широкого профиля, и начал работать на стройках и предприятиях. В Севастополь, в село Орлиное в Балаклавском районе, он переехал вместе с семьей в 2017 году.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяУтратыГерои СВО
 
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