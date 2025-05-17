https://crimea.ria.ru/20250517/sevastopol-prostilsya-s-osvoboditelem-kurskoy-oblasti-morpekhom-goryachevym-1146510593.html

Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым

Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым

В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии младшего сержанта Олега Горячева, погибшего при освобождении от ВСУ Курской области. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T18:32

2025-05-17T18:32

2025-05-17T18:44

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

утраты

герои сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/11/1146510007_0:208:720:613_1920x0_80_0_0_931eca539eaee99b91333766236f5ca9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии младшего сержанта Олега Горячева, погибшего при освобождении от ВСУ Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, после начала СВО Олег Горячев заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и, как того и хотел, был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота.Олег Горячев родился и вырос в Степногорске Запорожской области, там же окончил школу и ПТУ, получив специальность механизатора широкого профиля, и начал работать на стройках и предприятиях. В Севастополь, в село Орлиное в Балаклавском районе, он переехал вместе с семьей в 2017 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, утраты, герои сво