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Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T12:57
2025-05-17T12:57
2025-05-17T12:57
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владимир путин (политик)
закон и право
александр суворов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Суворова, а также разработать и утвердить план праздничных мероприятий.Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ, муниципалитетам и общественным объединениям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате. Указ вступил в силу со дня его опубликования.Александр Суворов вошел в историю как один из величайших военачальников. Он прошел путь от гвардейского солдата до генералиссимуса, участвовал в семи крупных войнах Российской империи, ни одного сражения как полководец не проиграл. Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла разгромить всех захватчиков, выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Он был награжден всеми известными российскими орденами того времени. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), закон и право, александр суворов, новости, праздники и памятные даты
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Путин подписал указ о праздновании 300-летия дня рождения полководца Суворова в 2030 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как говорится в тексте указа, решение принято, учитывая значительный вклад легендарного полководца в укрепление могущества Российского государства.
Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Суворова, а также разработать и утвердить план праздничных мероприятий.
Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ, муниципалитетам и общественным объединениям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Александр Суворов вошел в историю как один из величайших военачальников. Он прошел путь от гвардейского солдата до генералиссимуса, участвовал в семи крупных войнах Российской империи, ни одного сражения как полководец не проиграл. Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла разгромить всех захватчиков, выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Он был награжден всеми известными российскими орденами того времени.
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