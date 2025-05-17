https://crimea.ria.ru/20250517/putin-podpisal-ukaz-o-prazdnovanii-300-letiya-so-dnya-rozhdeniya-suvorova-1146505559.html

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T12:57

2025-05-17T12:57

2025-05-17T12:57

россия

владимир путин (политик)

закон и право

александр суворов

новости

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Суворова, а также разработать и утвердить план праздничных мероприятий.Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ, муниципалитетам и общественным объединениям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой дате. Указ вступил в силу со дня его опубликования.Александр Суворов вошел в историю как один из величайших военачальников. Он прошел путь от гвардейского солдата до генералиссимуса, участвовал в семи крупных войнах Российской империи, ни одного сражения как полководец не проиграл. Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла разгромить всех захватчиков, выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Он был награжден всеми известными российскими орденами того времени. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, александр суворов, новости, праздники и памятные даты