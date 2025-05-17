https://crimea.ria.ru/20250517/putin-anonsiroval-provedenie-pervogo-rossiyskogo-arabskogo-sammita-v-rf-1146503418.html

Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ

Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ

Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T10:06

2025-05-17T10:06

2025-05-17T10:06

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский саммит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пригласив всех лидеров государств объединения принять в нем участие в октябре.Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорахРоссийский лидер выразил уверенность в том, что такая встреча "будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами и поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".Путин также отметил, что саммит ЛАГ проходит в весьма непростое время, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию противоречий на Ближнем Востоке "как в рамках Лиги, так и в других форматах"."Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главноеПутин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости, в мире