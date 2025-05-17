https://crimea.ria.ru/20250517/putin-anonsiroval-provedenie-pervogo-rossiyskogo-arabskogo-sammita-v-rf-1146503418.html
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T10:06
2025-05-17T10:06
2025-05-17T10:06
владимир путин (политик)
россия
политика
внешняя политика
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/04/1146180446_0:141:2797:1714_1920x0_80_0_0_d19f3d29f24f675afe6e968ac37b9d19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский саммит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пригласив всех лидеров государств объединения принять в нем участие в октябре.Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорахРоссийский лидер выразил уверенность в том, что такая встреча "будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами и поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".Путин также отметил, что саммит ЛАГ проходит в весьма непростое время, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию противоречий на Ближнем Востоке "как в рамках Лиги, так и в других форматах"."Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главноеПутин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/04/1146180446_161:0:2634:1855_1920x0_80_0_0_b89edb944f9fa66de831954d7079518d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости, в мире
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
Путин пригласил лидеров Лиги арабских государств на первый российско-арабский саммит
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский саммит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пригласив всех лидеров государств объединения принять в нем участие в октябре.
"Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", – заявил Путин, приветствуя участников 34-го саммита ЛАГ, его слова приводятся на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность в том, что такая встреча "будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами и поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".
Путин также отметил, что саммит ЛАГ проходит в весьма непростое время, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию противоречий на Ближнем Востоке "как в рамках Лиги, так и в других форматах".
"Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – подчеркнул президент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: