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Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T10:06
2025-05-17T10:06
владимир путин (политик)
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский саммит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пригласив всех лидеров государств объединения принять в нем участие в октябре.Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорахРоссийский лидер выразил уверенность в том, что такая встреча "будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами и поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".Путин также отметил, что саммит ЛАГ проходит в весьма непростое время, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию противоречий на Ближнем Востоке "как в рамках Лиги, так и в других форматах"."Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главноеПутин высоко оценил помощь ОАЭ в обменах пленными между Киевом и Москвой
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владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости, в мире
Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ

Путин пригласил лидеров Лиги арабских государств на первый российско-арабский саммит

10:06 17.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия намерена развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств (ЛАГ) и для упрочения сотрудничества планирует провести первый российско-арабский саммит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пригласив всех лидеров государств объединения принять в нем участие в октябре.
"Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", – заявил Путин, приветствуя участников 34-го саммита ЛАГ, его слова приводятся на сайте Кремля.
Путин встретился с султаном Омана – главное о переговорах
Российский лидер выразил уверенность в том, что такая встреча "будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами и поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки".
Путин также отметил, что саммит ЛАГ проходит в весьма непростое время, и подчеркнул, что Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию противоречий на Ближнем Востоке "как в рамках Лиги, так и в других форматах".
"Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – подчеркнул президент.
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