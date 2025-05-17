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Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов
Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов
В Нижнегорском районе Крыма в субботу сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T13:21
2025-05-17T13:21
2025-05-17T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в субботу сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в республиканском МЧС.По данным спасателей, огонь вспыхнул в селе Кукурузное в субботу. Пламя охватило частный дом и пристроенный к нему навес. Была угроза распространения возгорания на хозпостройки. К месту оперативно выдвинулись сотрудники Главного управления МЧС России по РК и пожарной части села Садовое "Пожарная охрана Республики Крым".По данным МЧС, пожар ликвидирован на площади 140 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину случившегося установят эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, нижнегорский район, пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма
Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов
В Нижнегорском районе Крыма из горящего жилого дома вынесли пять газовых баллонов