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Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов

Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов

В Нижнегорском районе Крыма в субботу сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T13:21

2025-05-17T13:21

2025-05-17T13:21

крым

нижнегорский район

пожар

происшествия

мчс крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в субботу сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в республиканском МЧС.По данным спасателей, огонь вспыхнул в селе Кукурузное в субботу. Пламя охватило частный дом и пристроенный к нему навес. Была угроза распространения возгорания на хозпостройки. К месту оперативно выдвинулись сотрудники Главного управления МЧС России по РК и пожарной части села Садовое "Пожарная охрана Республики Крым".По данным МЧС, пожар ликвидирован на площади 140 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину случившегося установят эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250514/samodelnyy-udlinitel-szheg-kvartiru-v-krymskom-sele--spaseny-dvoe-1146423714.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нижнегорский район, пожар, происшествия, мчс крыма, новости крыма