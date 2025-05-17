Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю
Переговоры в Стамбуле и торговые пошлины Евросоюза для Украины – главное за неделю
18:35 17.05.2025 (обновлено: 18:51 17.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российско-украинские переговоры в Стамбуле. Массированные атаки ВСУ на российские регионы. Назначение новым заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова. Семнадцатый пакет санкций ЕС против России и европейские пошлины для Украины. Временные ограничения проезда на дороге Симферополь-Алушта. Новый закон о требованиях к автомобилям такси. Отмена спектаклей театра Вахтангова в Севастополе.
О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Анкаре
11 мая Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался встречаться в Стамбуле с любыми представителями России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
15 мая все же прибывший в Турцию Зеленский заявил, на пресс-конференции в Анкаре, что направил на встречу с российской переговорной группой украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. В то время, когда Зеленский находился в Анкаре, в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5.0, его отголоски ощущались в турецкой столице, расположенной всего в 200 км от Коньи.
Делегация РФ прибыла в Турцию в четверг утром. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский, по словам которого, задача ожидаемых переговоров – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. В российскую группу также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры 15 мая не состоялись – украинская сторона не явилась. Они стартовали на следующий день, в пятницу.
Атаки ВСУ на российские регионы
На этой неделе ВСУ продолжили атаковать Крым и другие мирные российские регионы. При этом число массированных атак выросло на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, что, по мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, показывает цель режима Зеленского сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.
В частности, крупная атака была совершена на Токмак Запорожской области. Вечером 13-го и в ночь на 14 мая неонацисты нанесли по городу не менее 10 ударов. В результате произошли пожары на торговых рядах городского рынка, в жилых домах, зданиях магазина и не действующего детского сада. К счастью, обошлось без жертв, в отличие от ряда других случаев.
Новый замсекретаря Совбеза РФ
15 мая президент РФ Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова. Салюков с 2014 года занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками. Командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом 9 мая 2025 года.
Новые санкции для РФ и пошлины для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это не повлияет на экспорт российской нефти.
При этом 14 мая британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила о том, что ЕС готовится существенно повысить пошлины на украинский импорт, в частности на некоторые сельскохозяйственные товары из Украины.
Закрытая дорога Симферополь-Алушта
Утром в пятницу очевидцы сообщили РИА Новости Крым о том, что дорога Симферополь - Алушта перекрыта в районе села Перевальное, машины разворачивают обратно. Проезд через Ангарский перевал в Крыму был закрыт, официально подтвердила эту информацию глава администрации Алушты Галина Огнева. Как уточнял республиканский минтранс, движение было ограничено на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. Через несколько часов движение на указанном участке восстановили. О причинах временных ограничений официально не сообщалось.
Новый закон о такси
На этой неделе Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА Новости. Оод локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России. Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок.
Отмена спектаклей в Севастополе
12 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса. Развожаев напомнил о заявлениях Туминаса после начала спецоперации о том, что "Москву надо бомбить", и его намерениях поставить спектакль "Мой друг Бандера". Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры, добавил он.
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