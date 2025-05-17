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Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю

Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю

Российско-украинские переговоры в Стамбуле. Массированные атаки ВСУ на российские регионы. Назначение новым заместителем секретаря Совбеза России главкома... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T18:35

2025-05-17T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российско-украинские переговоры в Стамбуле. Массированные атаки ВСУ на российские регионы. Назначение новым заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова. Семнадцатый пакет санкций ЕС против России и европейские пошлины для Украины. Временные ограничения проезда на дороге Симферополь-Алушта. Новый закон о требованиях к автомобилям такси. Отмена спектаклей театра Вахтангова в Севастополе.О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Стамбуле и землетрясение в Анкаре11 мая Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата - 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался встречаться в Стамбуле с любыми представителями России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.15 мая все же прибывший в Турцию Зеленский заявил, на пресс-конференции в Анкаре, что направил на встречу с российской переговорной группой украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. В то время, когда Зеленский находился в Анкаре, в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5.0, его отголоски ощущались в турецкой столице, расположенной всего в 200 км от Коньи.Делегация РФ прибыла в Турцию в четверг утром. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский, по словам которого, задача ожидаемых переговоров – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. В российскую группу также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Переговоры 15 мая не состоялись – украинская сторона не явилась. Они стартовали на следующий день, в пятницу.Атаки ВСУ на российские регионыНа этой неделе ВСУ продолжили атаковать Крым и другие мирные российские регионы. При этом число массированных атак выросло на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, что, по мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, показывает цель режима Зеленского сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.В частности, крупная атака была совершена на Токмак Запорожской области. Вечером 13-го и в ночь на 14 мая неонацисты нанесли по городу не менее 10 ударов. В результате произошли пожары на торговых рядах городского рынка, в жилых домах, зданиях магазина и не действующего детского сада. К счастью, обошлось без жертв, в отличие от ряда других случаев.Новый замсекретаря Совбеза РФ15 мая президент РФ Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совбеза России главкома Сухопутных войск, генерала армии Олега Салюкова. Салюков с 2014 года занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками. Командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе парадом 9 мая 2025 года.Новые санкции для РФ и пошлины для УкраиныГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это не повлияет на экспорт российской нефти.При этом 14 мая британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила о том, что ЕС готовится существенно повысить пошлины на украинский импорт, в частности на некоторые сельскохозяйственные товары из Украины.Закрытая дорога Симферополь-АлуштаУтром в пятницу очевидцы сообщили РИА Новости Крым о том, что дорога Симферополь - Алушта перекрыта в районе села Перевальное, машины разворачивают обратно. Проезд через Ангарский перевал в Крыму был закрыт, официально подтвердила эту информацию глава администрации Алушты Галина Огнева. Как уточнял республиканский минтранс, движение было ограничено на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты. Через несколько часов движение на указанном участке восстановили. О причинах временных ограничений официально не сообщалось.Новый закон о таксиНа этой неделе Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси, сообщает РИА Новости. Оод локализацией подразумевается производство автомобиля или его частей на территории России. Согласно принятому документу, автомобиль может быть включен в региональный реестр легковых такси, если совокупное количество баллов его локализации соответствует уровню таких баллов, установленному правительством России для госзакупок.Отмена спектаклей в Севастополе12 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил спектакли театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса. Развожаев напомнил о заявлениях Туминаса после начала спецоперации о том, что "Москву надо бомбить", и его намерениях поставить спектакль "Мой друг Бандера". Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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