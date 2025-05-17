https://crimea.ria.ru/20250517/otravlenie-uchenikov-shkoly-v-alushte-sledkom-nachal-proverku-1146505253.html

Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку

Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T12:32

2025-05-17T12:32

2025-05-17T12:34

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.В пятницу глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены.Позже в минздраве Крыма уточнили, что в больницу госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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