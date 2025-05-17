Рейтинг@Mail.ru
Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250517/otravlenie-uchenikov-shkoly-v-alushte-sledkom-nachal-proverku-1146505253.html
Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку
Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T12:32
2025-05-17T12:34
крым
алушта
отравление
дети
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_147a3d52bc7f5b1123a7566f8f018c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.В пятницу глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены.Позже в минздраве Крыма уточнили, что в больницу госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_26cc17dc3ec585d45a9ca887ce8e3c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, отравление, дети, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, новости крыма, общество, школа
Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку

Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с отравлением учеников школы №3 в Алуште

12:32 17.05.2025 (обновлено: 12:34 17.05.2025)
 
Сотрудница СКР с телефоном
Сотрудница СКР с телефоном
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что несколько несовершеннолетних отравились в столовой в одном из учебных заведений административного округа Алушты. Пострадавшие обращались за медицинской помощью", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.
В пятницу глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены.
Позже в минздраве Крыма уточнили, что в больницу госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.
17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаОтравлениедетиГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПроисшествияНовости КрымаОбществоШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем
14:36Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
14:13Дождь с песком прошел в Крыму: в чем причина и где ждать повторения
13:56Четыре беспилотника сбили над Крымом за 20 минут
13:33Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму
13:21Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов
13:10Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки
12:57Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
12:32Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку
12:30Беспилотник сбили над Крымом
12:05Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
11:57Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
11:40Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля
11:13Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
10:54Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
10:29Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму
10:06Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
09:40Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
09:28В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
09:13"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
Лента новостейМолния