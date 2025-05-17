Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку
Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с отравлением учеников школы №3 в Алуште
12:32 17.05.2025 (обновлено: 12:34 17.05.2025)
Сотрудница СКР с телефоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления учеников школы №3 в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что несколько несовершеннолетних отравились в столовой в одном из учебных заведений административного округа Алушты. Пострадавшие обращались за медицинской помощью", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.
В пятницу глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены.
Позже в минздраве Крыма уточнили, что в больницу госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.
17 мая в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.
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