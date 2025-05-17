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Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения
Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения
В школа №3 в Алуште выявлены нарушения. Предписание устранить их, а также провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия выданы директору и... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T15:31
2025-05-17T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В школа №3 в Алуште выявлены нарушения. Предписание устранить их, а также провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия выданы директору и оператору питания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.Как сообщили в ведомстве, территориальный отдел по Южному берегу Крыма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острого гастроэнтероколита у алуштинских школьников.Уже проведена оценка соответствия норм соблюдения санитарно-противоэпидемического режима с нормативно-правовыми актами, определены контактные лица, за которыми установлено медицинское наблюдение, и отобраны пробы.Из сообщения следует, что нарушения были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.Накануне, в пятницу, 16 мая, глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.Позже в этот день в Минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.17 мая в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, роспотребнадзор, происшествия, школа, новости крыма
Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения

Роспотребнадзор выявил нарушения в школе в Алушты

15:31 17.05.2025 (обновлено: 15:45 17.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В школа №3 в Алуште выявлены нарушения. Предписание устранить их, а также провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия выданы директору и оператору питания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, территориальный отдел по Южному берегу Крыма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острого гастроэнтероколита у алуштинских школьников.
Уже проведена оценка соответствия норм соблюдения санитарно-противоэпидемического режима с нормативно-правовыми актами, определены контактные лица, за которыми установлено медицинское наблюдение, и отобраны пробы.
"Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды на лабораторные исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели, биоматериал заболевших детей сотрудников пищеблока на возбудителей вирусных инфекций и дизгруппу (группа микроорганизмов, способных вызывать тяжелые желудочно-кишечные заболевания – ред.)", – уточнили в ведомстве.
Из сообщения следует, что нарушения были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.
"В адрес директора школы, оператора питания и ГБУЗ РК "Алуштинская ЦГБ" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и об устранении выявленных нарушений", – отмечается в тексте.
Накануне, в пятницу, 16 мая, глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы №3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.
Позже в этот день в Минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.
17 мая в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе №3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.
Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.
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