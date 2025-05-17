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Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
Когда на Украине "намаются в своих Европах", украинский народ вернется в Русский мир, куда его приведет новый Богдан Хмельницкий. Такое мнение высказал глава... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T10:54
2025-05-17T10:54
2025-05-17T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Когда на Украине "намаются в своих Европах", украинский народ вернется в Русский мир, куда его приведет новый Богдан Хмельницкий. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.Он убежден, что украинский народ единодушно вернется в Русский дом, "постучится обратно", но для этого нужно время.Спикер крымского парламента подчеркнул, что фундаментальная борьба за Русский мир продолжается, но пока все мы "еще находимся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма УкраинеНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
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крым, украина, россия, владимир константинов, политика, в мире, мнения, история
Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
К единству с Россией Украину вернет новый Богдан Хмельницкий – Константинов