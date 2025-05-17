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Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки
Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки
Вооруженные силы России на разных участках фронта продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение, сократив армию киевского РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T13:10
2025-05-17T13:10
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на разных участках фронта продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение, сократив армию киевского режима еще на 1345 боевиков в течение суток. Это следует из сводки Минобороны.Самые большие потери – 490 боевиков – ВСУ понесли под натиском подразделений группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы в течение минувших суток завершили освобождение Александрополя, поразив формирования восьми бригад ВСУ.Уточняется, что ВСУ потерпели поражение в боях в районе населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих", – добавили в Минобороны России.В то же время подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и мотопехотной бригады ВСУ в районе Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, а также у населенных пунктов Заря, Часов Яр и Константиновка в ДНР."Противник потерял до 265 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.Еще 225 солдат ВСУ потеряли под Карповкой в ДНР, а также в районе Купянска и населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково и Андреевка в Харьковской области. Российские бойцы на данном направлении улучшили тактическое положение, поразив формирования трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отметили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения войск "Север" разбили штурмовой полк ВСУ, две механизированные бригады, десантно-штурмовую бригаду и две бригады теробороны. Поражение противнику было нанесено в районе Хатного в Харьковской области, а также у Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садки, Юнаковка и Атинское в Сумской области. Потери врага здесь составили около 140 человек.Также формирования двух бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и механизированной бригады за сутки разбиты под Каменским и Малой Токмачкой в Запорожской области и в районе Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки в Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр". Здесь ВСУ потеряли около 65 боевиков.По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшую неделю составили около 8770 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФПо 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – ПутинАрмия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки

Армия России при наступлении уничтожила еще 1345 боевиков ВСУ

13:10 17.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на разных участках фронта продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение, сократив армию киевского режима еще на 1345 боевиков в течение суток. Это следует из сводки Минобороны.
Самые большие потери – 490 боевиков – ВСУ понесли под натиском подразделений группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы в течение минувших суток завершили освобождение Александрополя, поразив формирования восьми бригад ВСУ.
Уточняется, что ВСУ потерпели поражение в боях в районе населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих", – добавили в Минобороны России.
В то же время подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и мотопехотной бригады ВСУ в районе Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, а также у населенных пунктов Заря, Часов Яр и Константиновка в ДНР.
"Противник потерял до 265 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.
Еще 225 солдат ВСУ потеряли под Карповкой в ДНР, а также в районе Купянска и населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково и Андреевка в Харьковской области. Российские бойцы на данном направлении улучшили тактическое положение, поразив формирования трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отметили в Минобороны РФ.
Кроме того, подразделения войск "Север" разбили штурмовой полк ВСУ, две механизированные бригады, десантно-штурмовую бригаду и две бригады теробороны. Поражение противнику было нанесено в районе Хатного в Харьковской области, а также у Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садки, Юнаковка и Атинское в Сумской области. Потери врага здесь составили около 140 человек.
Также формирования двух бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и механизированной бригады за сутки разбиты под Каменским и Малой Токмачкой в Запорожской области и в районе Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки в Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр". Здесь ВСУ потеряли около 65 боевиков.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", –подытожили в МО РФ.
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшую неделю составили около 8770 человек.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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