https://crimea.ria.ru/20250517/novosti-svo-ukraina-poteryala-esche-1345-boevikov-za-sutki-1146505691.html

Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки

Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки

Вооруженные силы России на разных участках фронта продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение, сократив армию киевского РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T13:10

2025-05-17T13:10

2025-05-17T13:10

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на разных участках фронта продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение, сократив армию киевского режима еще на 1345 боевиков в течение суток. Это следует из сводки Минобороны.Самые большие потери – 490 боевиков – ВСУ понесли под натиском подразделений группировки войск "Центр" в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы в течение минувших суток завершили освобождение Александрополя, поразив формирования восьми бригад ВСУ.Уточняется, что ВСУ потерпели поражение в боях в районе населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих", – добавили в Минобороны России.В то же время подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и мотопехотной бригады ВСУ в районе Северска, Новодмитровки, Семеновки, Иванополья, а также у населенных пунктов Заря, Часов Яр и Константиновка в ДНР."Противник потерял до 265 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.Еще 225 солдат ВСУ потеряли под Карповкой в ДНР, а также в районе Купянска и населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково и Андреевка в Харьковской области. Российские бойцы на данном направлении улучшили тактическое положение, поразив формирования трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отметили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения войск "Север" разбили штурмовой полк ВСУ, две механизированные бригады, десантно-штурмовую бригаду и две бригады теробороны. Поражение противнику было нанесено в районе Хатного в Харьковской области, а также у Бессаловки, Рыжевки, Алексеевки, Садки, Юнаковка и Атинское в Сумской области. Потери врага здесь составили около 140 человек.Также формирования двух бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и механизированной бригады за сутки разбиты под Каменским и Малой Токмачкой в Запорожской области и в районе Осокоровки, Берислава, Понятовки и Антоновки в Херсонской области подразделениями группировки войск "Днепр". Здесь ВСУ потеряли около 65 боевиков.По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне спецоперации за минувшую неделю составили около 8770 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил главкома Сухопутных войск Салюкова замсекретаря Совбеза РФПо 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – ПутинАрмия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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