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Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
В субботу к Земле долетел солнечный ветер из корональной дыры и началась магнитная буря класса G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T09:40
2025-05-17T10:22
центр погоды "фобос"
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
земля
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метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В субботу к Земле долетел солнечный ветер из корональной дыры и началась магнитная буря класса G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.По прогнозам специалиста, магнитная буря будет бушевать на нашей планете до вторника. "В такой ситуации сегодня, а также в ближайшие двое суток, геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, с непродолжительными периодами магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1", - отметил Леус.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, к 6:00 магнитная буря превысила показатели уровня G2, однако постепенно уровень геомагнитного возмущения снижается.Ранее ученые отметили, что причиной ухудшения геомагнитной обстановки на Земле стал рост скорости солнечного ветра. Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток, добавили специалисты.По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: прогноз на майНа Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
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центр погоды "фобос", магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, стихия, метеозависимость
Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю

Магнитная буря класса G2 началась на Земле

09:40 17.05.2025 (обновлено: 10:22 17.05.2025)
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В субботу к Земле долетел солнечный ветер из корональной дыры и началась магнитная буря класса G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.
"После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2". - написал он в Telegram.
По прогнозам специалиста, магнитная буря будет бушевать на нашей планете до вторника.
"В такой ситуации сегодня, а также в ближайшие двое суток, геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, с непродолжительными периодами магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1", - отметил Леус.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, к 6:00 магнитная буря превысила показатели уровня G2, однако постепенно уровень геомагнитного возмущения снижается.
Ранее ученые отметили, что причиной ухудшения геомагнитной обстановки на Земле стал рост скорости солнечного ветра. Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток, добавили специалисты.
По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.
Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию.
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