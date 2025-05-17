https://crimea.ria.ru/20250517/my-ne-s-londonom-vedem-peregovory-v-rf-otvetili-na-vypad-starmera-1146513636.html
"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера
"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера - РИА Новости Крым, 17.05.2025
"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера
Ультиматумы с Даунинг-стрит на фоне переговорного процесса между Россией и Украиной, преследуют цель их усложнения или подрыва. Так в посольстве РФ в... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T21:07
2025-05-17T21:07
2025-05-17T21:08
политика
в мире
новости
стамбул
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_0:17:3213:1824_1920x0_80_0_0_07475bf1604d6e7115bb83cc147c3875.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ультиматумы с Даунинг-стрит на фоне переговорного процесса между Россией и Украиной, преследуют цель их усложнения или подрыва. Так в посольстве РФ в Великобритании ответили на выпад британского премьера Кира Стармера относительно позиции России в урегулировании украинского конфликта."Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра Британии о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры", – отмечается в заявлении посольства в официальном Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что очередные попытки Лондона запугать Россию угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания" абсолютно бесполезны."Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования", – прокомментировали в диппредставительстве.Обвинения британских лидеров в адрес России в стремлении затянуть конфликт и создать препятствия переговорному процессу не меняются и сегодня звучат особенно лицемерно, отмечают российские дипломаты.Причем британцы, похоже, не осознают саморазоблачающего характера своих действий, добавили в посольстве. Ведь, как известно, "именно Лондон приложил немалые усилия сначала для срыва переговорного процесса в 2022 году, а впоследствии для удержания конфликта в горячем состоянии", подчеркнули в посольстве.Больше того: именно британцы являются авторами всех эскалационных маневров Запада – от поставок ВСУ наступательных вооружений до дальнобойных ракет, которыми украинская армия била по мирным гражданам в глубине территории России, сказано в сообщении ведомства.В преддверии начала переговоров в Стамбуле британское руководство в очередной раз выступило с порцией антироссийских выпадов, представив миру "хрестоматийный пример пропаганды, в котором истинное положение дел беззастенчиво переворачивается с ног на голову"."Лондону самое время определиться, намерен ли он продолжать быть партией войны", – резюмировали в дипмиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеНаша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
стамбул
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166135_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_71fb2b9fab3bfb5ffb5e14f1eafa1a52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, новости, стамбул, великобритания
"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера
В посольстве ответили на заявление Лондона о позиции РФ на переговорах с Украиной в Турции
21:07 17.05.2025 (обновлено: 21:08 17.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ультиматумы с Даунинг-стрит на фоне переговорного процесса между Россией и Украиной, преследуют цель их усложнения или подрыва. Так в посольстве РФ в Великобритании ответили на выпад британского премьера Кира Стармера относительно позиции России в урегулировании украинского конфликта.
"Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра Британии о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры", – отмечается в заявлении посольства
в официальном Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что очередные попытки Лондона запугать Россию угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания" абсолютно бесполезны.
"Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования", – прокомментировали в диппредставительстве.
Обвинения британских лидеров в адрес России в стремлении затянуть конфликт и создать препятствия переговорному процессу не меняются и сегодня звучат особенно лицемерно, отмечают российские дипломаты.
Причем британцы, похоже, не осознают саморазоблачающего характера своих действий, добавили в посольстве. Ведь, как известно, "именно Лондон приложил немалые усилия сначала для срыва переговорного процесса в 2022 году, а впоследствии для удержания конфликта в горячем состоянии", подчеркнули в посольстве.
Больше того: именно британцы являются авторами всех эскалационных маневров Запада – от поставок ВСУ наступательных вооружений до дальнобойных ракет, которыми украинская армия била по мирным гражданам в глубине территории России, сказано в сообщении ведомства.
В преддверии начала переговоров в Стамбуле британское руководство в очередной раз выступило с порцией антироссийских выпадов, представив миру "хрестоматийный пример пропаганды, в котором истинное положение дел беззастенчиво переворачивается с ног на голову".
"Лондону самое время определиться, намерен ли он продолжать быть партией войны", – резюмировали в дипмиссии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: