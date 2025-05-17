https://crimea.ria.ru/20250517/my-ne-s-londonom-vedem-peregovory-v-rf-otvetili-na-vypad-starmera-1146513636.html

"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера

"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера - РИА Новости Крым, 17.05.2025

"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера

Ультиматумы с Даунинг-стрит на фоне переговорного процесса между Россией и Украиной, преследуют цель их усложнения или подрыва. Так в посольстве РФ в... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T21:07

2025-05-17T21:07

2025-05-17T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ультиматумы с Даунинг-стрит на фоне переговорного процесса между Россией и Украиной, преследуют цель их усложнения или подрыва. Так в посольстве РФ в Великобритании ответили на выпад британского премьера Кира Стармера относительно позиции России в урегулировании украинского конфликта."Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра Британии о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры", – отмечается в заявлении посольства в официальном Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что очередные попытки Лондона запугать Россию угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания" абсолютно бесполезны."Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования", – прокомментировали в диппредставительстве.Обвинения британских лидеров в адрес России в стремлении затянуть конфликт и создать препятствия переговорному процессу не меняются и сегодня звучат особенно лицемерно, отмечают российские дипломаты.Причем британцы, похоже, не осознают саморазоблачающего характера своих действий, добавили в посольстве. Ведь, как известно, "именно Лондон приложил немалые усилия сначала для срыва переговорного процесса в 2022 году, а впоследствии для удержания конфликта в горячем состоянии", подчеркнули в посольстве.Больше того: именно британцы являются авторами всех эскалационных маневров Запада – от поставок ВСУ наступательных вооружений до дальнобойных ракет, которыми украинская армия била по мирным гражданам в глубине территории России, сказано в сообщении ведомства.В преддверии начала переговоров в Стамбуле британское руководство в очередной раз выступило с порцией антироссийских выпадов, представив миру "хрестоматийный пример пропаганды, в котором истинное положение дел беззастенчиво переворачивается с ног на голову"."Лондону самое время определиться, намерен ли он продолжать быть партией войны", – резюмировали в дипмиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде назвали главный итог переговоров в СтамбулеНаша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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