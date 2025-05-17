https://crimea.ria.ru/20250517/malchik-iz-rossii-upal-s-6-metrovoy-vysoty-v-otele-egipta-i-pogib-1146504410.html

Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб

Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб

В одном из отелей Египта четырехлетний мальчик погиб, упав с высоты шести метров из "бесконечного" бассейна. Глава Следственного комитета России Александр... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T11:57

2025-05-17T11:57

2025-05-17T11:57

египет

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

дети

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/27/1110542710_0:1:765:431_1920x0_80_0_0_9a314af84f0b8c4cf13d268163c41e9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В одном из отелей Египта четырехлетний мальчик погиб, упав с высоты шести метров из "бесконечного" бассейна. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по факту трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.Об инциденте стало известно накануне из средств массовой информации. Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и представить доклад по факту трагической гибели ребенка.По данным РИА Новости, мальчик находился на территории отеля с семьей. Пока мама оформляла документы на заселение, ребенок со старшим братом и отцом гуляли по территории. Он забрался на ничем не огороженный край фонтана, и когда его позвал отец, не сориентировался в пространстве, пошел не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, в мире, новости