https://crimea.ria.ru/20250517/malchik-iz-rossii-upal-s-6-metrovoy-vysoty-v-otele-egipta-i-pogib-1146504410.html
Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
В одном из отелей Египта четырехлетний мальчик погиб, упав с высоты шести метров из "бесконечного" бассейна. Глава Следственного комитета России Александр... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T11:57
2025-05-17T11:57
2025-05-17T11:57
египет
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В одном из отелей Египта четырехлетний мальчик погиб, упав с высоты шести метров из "бесконечного" бассейна. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по факту трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.Об инциденте стало известно накануне из средств массовой информации. Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и представить доклад по факту трагической гибели ребенка.По данным РИА Новости, мальчик находился на территории отеля с семьей. Пока мама оформляла документы на заселение, ребенок со старшим братом и отцом гуляли по территории. Он забрался на ничем не огороженный край фонтана, и когда его позвал отец, не сориентировался в пространстве, пошел не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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египет, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, в мире, новости
Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
В Египте в отеле погиб 4-летний ребенок из России - СК потребовал начать проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В одном из отелей Египта четырехлетний мальчик погиб, упав с высоты шести метров из "бесконечного" бассейна. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по факту трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.
Об инциденте стало известно накануне из средств массовой информации.
"В египетском отеле 4-летний мальчик из Ярославля погиб, упав с высоты шести метров у бассейна. Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии", - говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и представить доклад по факту трагической гибели ребенка.
По данным РИА Новости, мальчик находился на территории отеля с семьей. Пока мама оформляла документы на заселение, ребенок со старшим братом и отцом гуляли по территории. Он забрался на ничем не огороженный край фонтана, и когда его позвал отец, не сориентировался в пространстве, пошел не в ту сторону и упал с шестиметровой высоты. Ребенок получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице.
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