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Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму
Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму
В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы "Таврида". Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T13:33
2025-05-17T13:33
2025-05-17T13:33
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кража
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы "Таврида". Об этом сообщили в МВД по Крыму.Отмечается, что заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в 2023 году. Заявитель указал, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы "Таврида", которые осуществляли контроль погодных условий. Под подозрение попал 29-летний житель Белогорского района.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о краже. Ему может грозить до 10 лет заключения. На данный момент подозреваемый арестован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, кража, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, трасса таврида, новости крыма
Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму
В Крыму задержан подозреваемый в краже камер и солнечных батарей с трассы "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы "Таврида". Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Отмечается, что заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в 2023 году. Заявитель указал, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы "Таврида", которые осуществляли контроль погодных условий.
Под подозрение попал 29-летний житель Белогорского района.
"Мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые он приметил, проезжая вдоль трассы "Таврида". Погрузив украденное в свой автомобиль, направился домой. Похищенное имущество парень хранил в гараже для дальнейшего использования в личных нуждах. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей", - сказано в сообщении МВД.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о краже. Ему может грозить до 10 лет заключения. На данный момент подозреваемый арестован.
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