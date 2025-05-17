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Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму

Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму

В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы "Таврида". Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T13:33

2025-05-17T13:33

2025-05-17T13:33

крым

кража

мвд по республике крым

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уголовный кодекс

трасса таврида

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы "Таврида". Об этом сообщили в МВД по Крыму.Отмечается, что заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в 2023 году. Заявитель указал, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы "Таврида", которые осуществляли контроль погодных условий. Под подозрение попал 29-летний житель Белогорского района.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о краже. Ему может грозить до 10 лет заключения. На данный момент подозреваемый арестован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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