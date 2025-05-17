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Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем

Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем

В субботу днем канатная дорога к плато Ай-Петри не осуществляет подъем туристов на высоту. Это связано с усилением ветра, предупредили в официальном... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T14:56

2025-05-17T14:56

2025-05-17T14:56

крым

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем канатная дорога к плато Ай-Петри не осуществляет подъем туристов на высоту. Это связано с усилением ветра, предупредили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Спуститься в Мисхор туристы смогут до 19:00. В субботу в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерыва. Уже через три дня на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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