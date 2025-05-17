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Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем
Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем
В субботу днем канатная дорога к плато Ай-Петри не осуществляет подъем туристов на высоту. Это связано с усилением ветра, предупредили в официальном... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T14:56
2025-05-17T14:56
2025-05-17T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем канатная дорога к плато Ай-Петри не осуществляет подъем туристов на высоту. Это связано с усилением ветра, предупредили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Спуститься в Мисхор туристы смогут до 19:00. В субботу в Крыму действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерыва. Уже через три дня на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в субботу закрыли на подъем из-за сильного ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем канатная дорога к плато Ай-Петри не осуществляет подъем туристов на высоту. Это связано с усилением ветра, предупредили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.
"Сегодня канатная дорога работает только на спуск — подъем временно приостановлен из-за погодных условий – ветер усилился, и запуск подъема сейчас невозможен по соображениям безопасности", - сказано в сообщении.
Спуститься в Мисхор туристы смогут до 19:00.
В субботу в Крыму действует штормовое предупреждение
. По данным синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.
С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу
после зимнего перерыва. Уже через три дня на плато провели праздничное открытие сезона
.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
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