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Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море
Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море
В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа, запасы которого, по подсчетам специалистов, составляют 75 млрд кубов. Об РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T16:05
2025-05-17T16:05
реджеп тайип эрдоган
турция
газ
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа, запасы которого, по подсчетам специалистов, составляют 75 млрд кубов. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, крупное месторождение обнаружили накануне на скважине "Гёктепе-3" после 49 дней бурения, их завершили на глубине 3,5 тысячи метров. Результаты тестов показали, что запасы газа здесь составляют 75 миллиардов кубометров.Оценочная стоимость обнаруженных запасов составляет порядка 30 миллиардов долларов, уточнил лидер Турции.Он отметил, что сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 млн турецких жилищ за счет 9,5 млрд кубов газа, а к 2028 году показатель планируют увеличить вчетверо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
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реджеп тайип эрдоган, турция, газ, черное море, новости
Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

В Черном море обнаружено месторождение газа размером 75 млрд кубометров – Эрдоган

16:05 17.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа, запасы которого, по подсчетам специалистов, составляют 75 млрд кубов. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, крупное месторождение обнаружили накануне на скважине "Гёктепе-3" после 49 дней бурения, их завершили на глубине 3,5 тысячи метров. Результаты тестов показали, что запасы газа здесь составляют 75 миллиардов кубометров.
"Этого объема хватит для снабжения домохозяйств (всей Турции – ред.) в течение трех с половиной лет", – заметил Эрдоган.
Оценочная стоимость обнаруженных запасов составляет порядка 30 миллиардов долларов, уточнил лидер Турции.
Он отметил, что сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 млн турецких жилищ за счет 9,5 млрд кубов газа, а к 2028 году показатель планируют увеличить вчетверо.
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияГазЧерное мореНовости
 
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