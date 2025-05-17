https://crimea.ria.ru/20250517/erdogan-zayavil-ob-obnaruzhenii-krupnogo-mestorozhdeniya-gaza-v-chernom-more-1146508808.html

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа, запасы которого, по подсчетам специалистов, составляют 75 млрд кубов. Об РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T16:05

2025-05-17T16:05

2025-05-17T16:05

реджеп тайип эрдоган

турция

газ

черное море

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129167060_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_7a2c99557b9886adfbbf4bb999d07560.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа, запасы которого, по подсчетам специалистов, составляют 75 млрд кубов. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, крупное месторождение обнаружили накануне на скважине "Гёктепе-3" после 49 дней бурения, их завершили на глубине 3,5 тысячи метров. Результаты тестов показали, что запасы газа здесь составляют 75 миллиардов кубометров.Оценочная стоимость обнаруженных запасов составляет порядка 30 миллиардов долларов, уточнил лидер Турции.Он отметил, что сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом 4 млн турецких жилищ за счет 9,5 млрд кубов газа, а к 2028 году показатель планируют увеличить вчетверо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасное судоходство в Черном море - о чем говорили Путин и Эрдоган Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган

турция

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, газ, черное море, новости