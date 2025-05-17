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Беспилотник сбили над Крымом

Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Беспилотник сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T12:30

2025-05-17T12:30

2025-05-17T12:38

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг пытался ударить по полуострову в субботу около 11:10 по московскому времени.В ночь на пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника: 43 вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма