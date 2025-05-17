Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250517/bespilotnik-sbili-nad-krymom-1146505222.html
Беспилотник сбили над Крымом
Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Беспилотник сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T12:30
2025-05-17T12:38
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что враг пытался ударить по полуострову в субботу около 11:10 по московскому времени.В ночь на пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника: 43 вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250515/bezekipazhnyy-kater-unichtozhen-v-chernom-more-1146455711.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма
Беспилотник сбили над Крымом

Над Крымом уничтожен украинский беспилотник

12:30 17.05.2025 (обновлено: 12:38 17.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что враг пытался ударить по полуострову в субботу около 11:10 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
В ночь на пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника: 43 вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
15 мая, 12:28
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
 
КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Канатную дорогу на Ай-Петри закрыли на подъем
14:36Наша главная мечта: Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
14:13Дождь с песком прошел в Крыму: в чем причина и где ждать повторения
13:56Четыре беспилотника сбили над Крымом за 20 минут
13:33Крымчанин украл камеры на трассе "Таврида" в Крыму
13:21Пожар уничтожил жилой дом в Крыму: из огня вынесли 5 газовых баллонов
13:10Новости СВО: Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки
12:57Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
12:32Отравление учеников школы в Алуште: Следком начал проверку
12:30Беспилотник сбили над Крымом
12:05Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
11:57Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
11:40Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля
11:13Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
10:54Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
10:29Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму
10:06Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
09:40Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
09:28В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
09:13"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
Лента новостейМолния