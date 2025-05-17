https://crimea.ria.ru/20250517/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1146505107.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T12:05
2025-05-17T12:05
2025-05-17T12:42
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы на этом направлении фронта уничтожили свыше 490 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.Накануне бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Александрополь в ДНР перешел под контроль российских сил
12:05 17.05.2025 (обновлено: 12:42 17.05.2025)