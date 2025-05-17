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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T12:05
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донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы на этом направлении фронта уничтожили свыше 490 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.Накануне бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Александрополь в ДНР перешел под контроль российских сил

12:05 17.05.2025 (обновлено: 12:42 17.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Бойцы на этом направлении фронта уничтожили свыше 490 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
Накануне бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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