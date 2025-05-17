https://crimea.ria.ru/20250517/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1146505107.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T12:05

2025-05-17T12:05

2025-05-17T12:42

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы на этом направлении фронта уничтожили свыше 490 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.Накануне бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф