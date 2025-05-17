https://crimea.ria.ru/20250517/arkticheskie-porucheniya-putina-i-dozhd-s-peskom-v-krymu--glavnoe-za-den-1146515228.html

"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день

"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2025

"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день

Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T21:56

2025-05-17T21:56

2025-05-17T21:56

главное за день

общество

новости

в мире

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/11/1138165662_0:1180:2048:2332_1920x0_80_0_0_2c91b519f30a782d51a67103f8a26a25.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, на которую назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам переговоров в Стамбуле. В Совете Федерации назвали главное достижение встречи делегаций РФ и Украины в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море нового крупного месторождения природного газа. В Крыму прошел дождь с песком из Сахары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал новые поручения по развитию АрктикиСписок поручений президента подытожил поездку российского лидера в Мурманск в марте текущего года.Опубликованный на сайте Кремля документ включает меры по развитию Арктической зоны РФ.В числе поручений: формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и пассажирских судов ледового класса, верфей и посадочных площадок для грузовых беспилотников. А также увеличение финансирования закрытых населенных пунктов Арктики, в которых дислоцированы российские военные, и обеспечение повышения в целом качества жизни, труда и уровня социальной защищенности жителей региона.Трамп анонсировал разговор с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным , чтобы обсудить украинский конфликт по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17-00 мск – ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", – сообщил Трамп.После этого, по словам главы Белого дома, он позвонит с Владимиром Зеленским и представителям стран НАТО.Сенатор назвал достижение на переговорах в СтамбулеВесомым итогом встречи в Стамбуле стал обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров. Так считает сенатор РФ Григорий Карасин. Он уверен, что прямые переговоры России и Украины после трех лет жесткого военного противостояния стали важной вехой.Также Карасин полагает, что цели России, сформулированные ранее президентом, теперь будут восприниматься Киевом и его контролерами более конкретно.Крупное месторождение газа обнаружено в Черном мореВ Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Также в этот день турецкий лидер прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.В Крыму прошел дождь с песком из СахарыПесок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море. Об этом РИА Новости Крым рассказал синоптик республиканского гидрометцентра Александр Камышев.По его словам, циклон продолжает движение по полуострову, но больше песка с неба на Крым не упадет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250517/u-granits-s-odesskoy-oblastyu-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-42-1146509661.html

https://crimea.ria.ru/20250517/peregovory-v-stambule-i-poshliny-es-dlya-ukrainy--glavnoe-za-nedelyu-1146483834.html

https://crimea.ria.ru/20250517/v-gosdume-obyasnili-prichiny-indeksatsii-tarifov-zhkkh-s-1-iyulya-1146508300.html

https://crimea.ria.ru/20250517/zakonoproekt-o-regulirovanii-videoigr-v-rf-mogut-prinyat-v-nachale-leta-1146504543.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, в мире, крым