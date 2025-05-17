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"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2025
"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T21:56
2025-05-17T21:56
главное за день
общество
новости
в мире
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, на которую назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам переговоров в Стамбуле. В Совете Федерации назвали главное достижение встречи делегаций РФ и Украины в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море нового крупного месторождения природного газа. В Крыму прошел дождь с песком из Сахары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал новые поручения по развитию АрктикиСписок поручений президента подытожил поездку российского лидера в Мурманск в марте текущего года.Опубликованный на сайте Кремля документ включает меры по развитию Арктической зоны РФ.В числе поручений: формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и пассажирских судов ледового класса, верфей и посадочных площадок для грузовых беспилотников. А также увеличение финансирования закрытых населенных пунктов Арктики, в которых дислоцированы российские военные, и обеспечение повышения в целом качества жизни, труда и уровня социальной защищенности жителей региона.Трамп анонсировал разговор с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным , чтобы обсудить украинский конфликт по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17-00 мск – ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", – сообщил Трамп.После этого, по словам главы Белого дома, он позвонит с Владимиром Зеленским и представителям стран НАТО.Сенатор назвал достижение на переговорах в СтамбулеВесомым итогом встречи в Стамбуле стал обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров. Так считает сенатор РФ Григорий Карасин. Он уверен, что прямые переговоры России и Украины после трех лет жесткого военного противостояния стали важной вехой.Также Карасин полагает, что цели России, сформулированные ранее президентом, теперь будут восприниматься Киевом и его контролерами более конкретно.Крупное месторождение газа обнаружено в Черном мореВ Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Также в этот день турецкий лидер прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.В Крыму прошел дождь с песком из СахарыПесок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море. Об этом РИА Новости Крым рассказал синоптик республиканского гидрометцентра Александр Камышев.По его словам, циклон продолжает движение по полуострову, но больше песка с неба на Крым не упадет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, общество, новости, в мире, крым
"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день

Новые поручения Путина по Арктике и дождь с песком из Сахары в Крыму – главное за день

21:56 17.05.2025
 
© Руслан Кондратенко / РоссияЛедокол Капитан Косолапов. Вид сверху, одиночные
Ледокол Капитан Косолапов. Вид сверху, одиночные
© Руслан Кондратенко / Россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, на которую назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам переговоров в Стамбуле. В Совете Федерации назвали главное достижение встречи делегаций РФ и Украины в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море нового крупного месторождения природного газа. В Крыму прошел дождь с песком из Сахары.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин дал новые поручения по развитию Арктики

Список поручений президента подытожил поездку российского лидера в Мурманск в марте текущего года.
Опубликованный на сайте Кремля документ включает меры по развитию Арктической зоны РФ.
В числе поручений: формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и пассажирских судов ледового класса, верфей и посадочных площадок для грузовых беспилотников. А также увеличение финансирования закрытых населенных пунктов Арктики, в которых дислоцированы российские военные, и обеспечение повышения в целом качества жизни, труда и уровня социальной защищенности жителей региона.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
17:33
У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2

Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным , чтобы обсудить украинский конфликт по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17-00 мск – ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", – сообщил Трамп.
После этого, по словам главы Белого дома, он позвонит с Владимиром Зеленским и представителям стран НАТО.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
18:35
Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю

Сенатор назвал достижение на переговорах в Стамбуле

Весомым итогом встречи в Стамбуле стал обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров. Так считает сенатор РФ Григорий Карасин. Он уверен, что прямые переговоры России и Украины после трех лет жесткого военного противостояния стали важной вехой.
"Первая очная встреча двух команд после трех лет жесткого военного противостояния, при всех пропагандистских выкрутасах Запада, все же приоткрыла дверь контактам и решениям по конкретным чувствительным вопросам", – заявил сенатор.
Также Карасин полагает, что цели России, сформулированные ранее президентом, теперь будут восприниматься Киевом и его контролерами более конкретно.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
18:55
В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Крупное месторождение газа обнаружено в Черном море

В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На месторождении "Гёктепе-3" мы вчера, после 49 дней бурения и тестов, получили хорошую новость: обнаружены запасы газа в объеме 75 млрд кубометров", – сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Также в этот день турецкий лидер прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
20:16
Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета

В Крыму прошел дождь с песком из Сахары

Песок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море. Об этом РИА Новости Крым рассказал синоптик республиканского гидрометцентра Александр Камышев.
"Теплая воздушная масса захватила из Сахары теплый сухой воздух с примесью песка и вынесла на Крым", – сообщил Камышев.
По его словам, циклон продолжает движение по полуострову, но больше песка с неба на Крым не упадет.
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Заголовок открываемого материала
21:56"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
21:07"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера
20:53Выросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем
20:16Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета
19:56В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
19:31Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
19:27В Феодосии выдали новые квартиры реабилитированным гражданам
19:03Четыре иномарки попали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь
18:55В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
18:35Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю
18:32Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым
18:03Создание Трансарктического коридора и развитие Арктики – поручения Путина
17:45В Севастополе непогода остановила паром
17:33У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2
17:10В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
16:54Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц
16:41Укусила за лицо: собака напала на ребенка в магазине Краснодара
16:05Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море
15:49В Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле
15:31Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения
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