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"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 17.05.2025
"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T21:56
2025-05-17T21:56
2025-05-17T21:56
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, на которую назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам переговоров в Стамбуле. В Совете Федерации назвали главное достижение встречи делегаций РФ и Украины в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море нового крупного месторождения природного газа. В Крыму прошел дождь с песком из Сахары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал новые поручения по развитию АрктикиСписок поручений президента подытожил поездку российского лидера в Мурманск в марте текущего года.Опубликованный на сайте Кремля документ включает меры по развитию Арктической зоны РФ.В числе поручений: формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и пассажирских судов ледового класса, верфей и посадочных площадок для грузовых беспилотников. А также увеличение финансирования закрытых населенных пунктов Арктики, в которых дислоцированы российские военные, и обеспечение повышения в целом качества жизни, труда и уровня социальной защищенности жителей региона.Трамп анонсировал разговор с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным , чтобы обсудить украинский конфликт по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17-00 мск – ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", – сообщил Трамп.После этого, по словам главы Белого дома, он позвонит с Владимиром Зеленским и представителям стран НАТО.Сенатор назвал достижение на переговорах в СтамбулеВесомым итогом встречи в Стамбуле стал обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров. Так считает сенатор РФ Григорий Карасин. Он уверен, что прямые переговоры России и Украины после трех лет жесткого военного противостояния стали важной вехой.Также Карасин полагает, что цели России, сформулированные ранее президентом, теперь будут восприниматься Киевом и его контролерами более конкретно.Крупное месторождение газа обнаружено в Черном мореВ Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Также в этот день турецкий лидер прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.В Крыму прошел дождь с песком из СахарыПесок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море. Об этом РИА Новости Крым рассказал синоптик республиканского гидрометцентра Александр Камышев.По его словам, циклон продолжает движение по полуострову, но больше песка с неба на Крым не упадет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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главное за день, общество, новости, в мире, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений касательно развития Арктического региона России, в том числе создания Трансарктического транспортного коридора. Американский лидер Дональд Трамп назвал дату, на которую назначен телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам переговоров в Стамбуле. В Совете Федерации назвали главное достижение встречи делегаций РФ и Украины в Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море нового крупного месторождения природного газа. В Крыму прошел дождь с песком из Сахары.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Путин дал новые поручения по развитию Арктики
Список поручений президента подытожил поездку российского лидера в Мурманск в марте текущего года.
Опубликованный на сайте Кремля документ включает меры
по развитию Арктической зоны РФ.
В числе поручений: формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и пассажирских судов ледового класса, верфей и посадочных площадок для грузовых беспилотников. А также увеличение финансирования закрытых населенных пунктов Арктики, в которых дислоцированы российские военные, и обеспечение повышения в целом качества жизни, труда и уровня социальной защищенности жителей региона.
Трамп анонсировал разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести в понедельник, 19 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным , чтобы обсудить украинский конфликт по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17-00 мск – ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", – сообщил Трамп.
После этого, по словам главы Белого дома, он позвонит с Владимиром Зеленским и представителям стран НАТО.
Сенатор назвал достижение на переговорах в Стамбуле
Весомым итогом встречи в Стамбуле стал обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров. Так считает сенатор РФ Григорий Карасин. Он уверен, что прямые переговоры России и Украины после трех лет жесткого военного противостояния стали важной вехой.
"Первая очная встреча двух команд после трех лет жесткого военного противостояния, при всех пропагандистских выкрутасах Запада, все же приоткрыла дверь контактам и решениям по конкретным чувствительным вопросам", – заявил
сенатор.
Также Карасин полагает, что цели России, сформулированные ранее президентом, теперь будут восприниматься Киевом и его контролерами более конкретно.
Крупное месторождение газа обнаружено в Черном море
В Черном море на глубине 3,5 тысячи метров обнаружено новое крупное месторождение газа. Об этом сообщил
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На месторождении "Гёктепе-3" мы вчера, после 49 дней бурения и тестов, получили хорошую новость: обнаружены запасы газа в объеме 75 млрд кубометров", – сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Также в этот день турецкий лидер прокомментировал
прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.
В Крыму прошел дождь с песком из Сахары
Песок из пустыни Сахара пролился вместе с дождем в Крыму. Его принесла теплая воздушная масса циклона, образовавшегося в Эгейском море. Об этом РИА Новости Крым рассказал синоптик республиканского гидрометцентра Александр Камышев.
"Теплая воздушная масса захватила из Сахары теплый сухой воздух с примесью песка и вынесла на Крым", – сообщил
Камышев.
По его словам, циклон продолжает движение по полуострову, но больше песка с неба на Крым не упадет.
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