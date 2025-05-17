https://crimea.ria.ru/20250517/aktsiya-noch-muzeev-kak-ona-proydet-v-krymu-1146430443.html

Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму

Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму

В Крыму в рамках всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 17 мая, пройдет около 200 мероприятий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T10:29

2025-05-17T10:29

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"ночь музеев"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 17 мая, пройдет около 200 мероприятий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова.Героическая тематика выставокВ этом году "Ночь музеев" проходит под девизом "Герои", и все музейные учреждения Крыма уже открыли выставки, посвященные героям и Великой Отечественной войны, и специальной военной операции, отметила Бурова. При этом спектр мероприятий и форматов их проведения в рамках акции очень велик, уточнила она.По ее словам, как показывает статистика, за ночь и в рамках дня открытых дверей музейные учреждения посещают порядка 25 тысяч человек."И уже есть свои традиции: приходят целыми семьями, стараются за ночь и день посетить как можно больше музеев, делятся впечатлениями", – отметила Бурова.На территории республики сегодня действует 39 музеев, напомнила замминистра, среди которых и муниципальные, и республиканские учреждения, причем есть они во всех без исключения регионах, и каждый музей приготовил сюрпризы для гостей.Так, например, в Центральном музее Тавриды посетителей ждет специальная выставка "Они отстояли Отечество" и интересная лекция о видах оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны. В доме-музее Ильи Сельвинского пройдет концерт, на котором можно будет послушать авторское чтение стихов самим поэтом Сельвинским, записанное на виниловых пластинках. В Крымском этнографическом музее откроется выставка "Открытка Победы", на которой представят посвященные Дню Победы открытки 1960-1980-х годов, которые крымчане передавали из своих семейных архивов. А в Симферопольском художественном музее будет спектакль.Традиционно интересными обещают быть мероприятия акции "Ночь музеев" в Ливадийском, Воронцовском и Массандровском дворцах-музеях, сказала Бурова. Помимо экскурсий, здесь будут мастер-классы, квесты и концерты.Ждет гостей и Восточно-Крымский музей заповедник в городе-герое Керчь, с его Аджимушкайскими каменоломнями, крепостью, художественной галереей, и дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле, и в Старом Крыму, и в Евпатории.Какие выставки подготовили музеи Крыма 17 маяКрымский этнографический музей16:00-20:00 – посещение музейных выставок и экспозиций первого этажа музея.16:00-16:40 и с 16:40 до 17:20 – мастер-классы "Открытка Победы", посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.16:00-20:00 – выставка спичечных этикеток симферопольского коллекционера Геннадия Кулигина. Он также будет на открытии выставки.19:00-19:45 – выступление Образцового коллектива Республики Крым Детского эстрадного театра-студии "Тирлям", посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, в период с 20:00 до 00:00 пройдет патриотическая акция "Стена памяти", посвященная 80-летию Победы. А также две виртуальные выставки: "Гармонь Победы" и "Поздравительные открытки к 9 мая из фондов Крымского этнографического музея".Центральный музей Тавриды16:00-20:00 – посещение музея (кроме "Золотой кладовой") – бесплатное.16:15, 18:15 – музейная беседа "Они отстояли Отечество" по одноименной выставке – холл второго этажа.17:00 – музейная беседа "Воздушный мост к крымским партизанам. Герои-летчики, летавшие к партизанам Крыма".19:00 – музейная беседа "С ним добывали победу. Оружие Великой Отечественной: советское, трофейное; конструкторы и производители".16:15, 18:15 – для детей и родителей Музейная беседа "Ребятам о зверятах".16:00-20:00 – все желающие смогут пройти тест по фактам Великой Отечественней войны в Крыму. (Ответы на тест появятся в ТГ-канале музея в 23:59).Дом-музей Ильи Сельвинского в Симферополе15:00 – концерт студентов Музыкального училища им. П.И. Чайковского к 80-летию Победы.17:00 – музейная беседа "По страницам фронтовых дневников поэта".18:00 "Читает автор" – стихи И. Сельвинского на виниловых пластинках в авторском исполнении.18:30 – музейный кинозал. Фильм "Илья Сельвинский".Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия16:00-17:00 – лекция-беседа "Участие крымских татар в Великой Отечественной войне".17:00-18:00 – встреча с доктором исторических наук, писателем В.Е. Поляковым "Военные песни трудной судьбы".18:15-19:15 — творческая встреча с Сергеем Колосюком - директором Зуйского поселкового историко-краеведческого музея.19:20-20:00 — мастер-класс по конструированию макетов самолетов и танков из картона; обзорная экскурсия по выставкам музея.Музей дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Алупке16:00-17:00 – выступление учеников школы искусств.17:00-19:00 – беседа о героях: "Гафаров Сулейман — участник Великой Отечественной войны, защитник Севастополя".19:00-20:00 — обзорная экскурсия по постоянно действующей экспозиции "Амет-Хан Султан. Путь к звездам", показ документального фильма об этом легендарном летчике.Музей истории и археологии в Старом Крыму16:00-17:00 — музейный урок "Участники Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза и Российской Федерации" с показом презентации.17:00-18:00 – творческая встреча с художником Нури Якубовым, мастер-класс в технике живописи.18:30-20:00 – экскурсии по выставкам: "Солхат — Крым на пересечении Великого Шелкового пути", "Каменная летопись Солхата".Ялтинский историко-литературный музей18:00 – литературный вечер "Чтецы Победы", презентация выставки "Доктор Цанов - ялтинец, военврач, лекарь", вечер "Память наших сердец".20:00 – театрализованная экскурсия "Минувших лет живая память" (ул. Пушкинская, 5).Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова17 мая музей будет работать с 16:00 до 20:00, бесплатные экскурсии пройдут в 16:00, 17:30 и 19:00.Также в 16:00 в зале литературной экспозиции все желающие смогут посмотреть художественный фильм 1966 года по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова "Душечка".В 18:15 для гостей состоится викторина "Вокруг Чехова", на которой самые активные участники смогут получить ценные призы.18:30 концерт творческих коллективов в мемориальном саду Белой дачи. Юные музыканты исполнят известные композиции, которые пели на фронте и звучали в культовых военных фильмах.На Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе кроме вечерних экскурсий, которые пройдут в 16:30 и 18:30, также состоится авторская экскурсия по временной тематической выставке "Пьеса "Три сестры" 125 лет спустя".Симферопольский художественный музей16:00–16:10 – торжественное открытие акции.16:10-20:00 – мастер-класс по мультипликационной анимации от Крымского киномедиацентра.17:00-17:45 – медиа-беседа "Художник-баталист Юрий Волков".18:00-20:00 – спектакль "Прививка для сердца" от Студии Театра и Кино INTRO (Симферополь).18:00-18:30 – детская викторина "Богатыри".18:00-19:00 – мастер-класс по песочной анимации (по предварительной записи). 18:00-20:00 – мастер-класс по рисованию к 80-летию Победы.19:00-19:40 – показ мультфильмов по сказкам арктических старожилов от Музея музыки и фольклора народов Якутии.Онлайн мероприятия с 20:00 до 00:00:– Онлайн-викторина "Герои".– Онлайн-лекция "Кто поверил, что землю сожгли? Художники о Великой Отечественной войне".– Видеосюжет "Прогулка по выставке. Картина М. Рыбникова “Разгром партизанами немецкого карательного отряда СС около поселка Старый Крым”".– Игра "Найди отличия".В рамках всероссийской акции "Ночь музеев", к которой Крым присоединился с 2015 года, во всех музейных учреждения республики отрыты выставки, которые можно посетить бесплатно. Узнать подробнее о мероприятиях можно на официальных сайтах музеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День музеев: что посмотреть в КрымуСчитались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефактыНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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