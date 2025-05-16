https://crimea.ria.ru/20250516/za-7-let-pochti-30-mln-mashin-proekhali-po-krymskomu-mostu--1146493848.html
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.05.2025
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:14
2025-05-16T16:14
2025-05-16T16:15
крым
росавтодор
крымский мост
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058135_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22840ee3883b956b6f6abc14b9478dc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре."29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения", – сказано в сообщении.Движение по самому крупному транспортному проекту, "стройке века" – искусственному сооружению через Керченский пролив - было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым Крымскому мосту – 7 летСимвол воссоединения – Крымскому мосту семь лет
крым
крымский мост
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058135_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d78e1e86985544e3c9d5de134c9d2563.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, росавтодор, крымский мост, тамань
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Со дня запуска Крымского моста по нему проехали почти 30 млн машин
16:14 16.05.2025 (обновлено: 16:15 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре.
"29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения", – сказано в сообщении.
Редакция РИА Новости Крым подсчитала, что, если все машины выстроить одной цепью в длину, то "машинная нить" вытянется на 135 тысяч километров. Это больше трех витков вокруг Земли.
Движение по самому крупному транспортному проекту, "стройке века" – искусственному сооружению через Керченский пролив - было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.
Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.
"Это не просто переправа, а уникальная работа в ограниченные сроки, профессионализм и героизм огромной команды специалистов со всей страны, нить, соединяющая исторические территории Росси", – написали в пресс-службе Росавтодора.
Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного
транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: