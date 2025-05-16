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За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.05.2025
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:14
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росавтодор
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре."29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения", – сказано в сообщении.Движение по самому крупному транспортному проекту, "стройке века" – искусственному сооружению через Керченский пролив - было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым Крымскому мосту – 7 летСимвол воссоединения – Крымскому мосту семь лет
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крым, росавтодор, крымский мост, тамань
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

Со дня запуска Крымского моста по нему проехали почти 30 млн машин

16:14 16.05.2025 (обновлено: 16:15 16.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре.
"29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения", – сказано в сообщении.
Редакция РИА Новости Крым подсчитала, что, если все машины выстроить одной цепью в длину, то "машинная нить" вытянется на 135 тысяч километров. Это больше трех витков вокруг Земли.
Движение по самому крупному транспортному проекту, "стройке века" – искусственному сооружению через Керченский пролив - было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.
Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.
"Это не просто переправа, а уникальная работа в ограниченные сроки, профессионализм и героизм огромной команды специалистов со всей страны, нить, соединяющая исторические территории Росси", – написали в пресс-службе Росавтодора.
Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.
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