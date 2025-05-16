https://crimea.ria.ru/20250516/za-7-let-pochti-30-mln-mashin-proekhali-po-krymskomu-mostu--1146493848.html

За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.05.2025

За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту

Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T16:14

2025-05-16T16:14

2025-05-16T16:15

крым

росавтодор

крымский мост

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Со дня запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало около 30 миллионов машин. Об этом сообщили в Росавтодоре."29,5 млн машин проехало по мосту после открытия движения", – сказано в сообщении.Движение по самому крупному транспортному проекту, "стройке века" – искусственному сооружению через Керченский пролив - было запущено 16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени, напомнили в Росавтодоре.Крымский мост каждый день помогает сотням машин добираться от Керчи до Тамани за 13 минут, связывая два берега 19-километровым переходом.Ранее сообщалось, что ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым Крымскому мосту – 7 летСимвол воссоединения – Крымскому мосту семь лет

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крымский мост

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росавтодор, крымский мост, тамань