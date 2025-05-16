https://crimea.ria.ru/20250516/vsu-poteryali-ocherednoy-istrebitel-f-16-1146479876.html

ВСУ потеряли очередной истребитель F-16

ВСУ потеряли очередной истребитель F-16 - РИА Новости Крым, 16.05.2025

ВСУ потеряли очередной истребитель F-16

ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники, сообщает в пятницу утром командование военно-воздушных сил Украины. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T08:09

2025-05-16T08:09

2025-05-16T08:09

самолеты f-16

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники, сообщает в пятницу утром командование военно-воздушных сил Украины.По данным ведомства, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. 12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.9 марта Forbes. Сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на УкраинеF-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости