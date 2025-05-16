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ВСУ потеряли очередной истребитель F-16 - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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ВСУ потеряли очередной истребитель F-16
ВСУ потеряли очередной истребитель F-16 - РИА Новости Крым, 16.05.2025
ВСУ потеряли очередной истребитель F-16
ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники, сообщает в пятницу утром командование военно-воздушных сил Украины. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T08:09
2025-05-16T08:09
самолеты f-16
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники, сообщает в пятницу утром командование военно-воздушных сил Украины.По данным ведомства, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. 12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.9 марта Forbes. Сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на УкраинеF-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт
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РИА Новости Крым
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самолеты f-16, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости
ВСУ потеряли очередной истребитель F-16

ВСУ потеряли очередной истребитель F-16 из-за "нештатной ситуации на борту"

08:09 16.05.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея. Архивное фото
Истребитель F-16 вооруженных сил Республики Корея. Архивное фото
© CC BY-SA 4.0 / Republic of Korea Armed Forces /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, который пытался сбивать беспилотники, сообщает в пятницу утром командование военно-воздушных сил Украины.
"16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, на борту возникла нештатная ситуация. Пилот катапультировался. Все обстоятельства будет выяснять специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе.
13 апреля в Минобороны РФ сообщали о том, что российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины. 12 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.
9 марта Forbes. Сообщил о том, что США приостановили поддержку радарных глушителей истребителей F-16, которые были поставлены Украине.
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Самолеты F-16ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОНовости
 
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