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Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T06:52
2025-05-16T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 3.54 мск.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве звучал с с 6.28 до 6.38, в Житомирской области он продолжает звучать с 04.23. Также воздушная тревога по состоянию на 6.38 мск сохраняется в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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украина, удары по украине, новости, в мире
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины - власти

06:52 16.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 3.54 мск.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве звучал с с 6.28 до 6.38, в Житомирской области он продолжает звучать с 04.23. Также воздушная тревога по состоянию на 6.38 мск сохраняется в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаУдары по УкраинеНовостиВ мире
 
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