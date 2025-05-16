https://crimea.ria.ru/20250516/vozdushnaya-trevoga-byla-obyavlena-v-kieve-i-5-oblastyakh-ukrainy-1146479382.html

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 5 областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T06:52

2025-05-16T06:52

2025-05-16T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 3.54 мск.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве звучал с с 6.28 до 6.38, в Житомирской области он продолжает звучать с 04.23. Также воздушная тревога по состоянию на 6.38 мск сохраняется в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости, в мире