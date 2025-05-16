https://crimea.ria.ru/20250516/vinovnik-masshtabnogo-pozhara-na-karadage-poluchil-srok-1146486011.html

Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Крымчанин получил условный срок за уничтожение лесных насаждений в Карадагском заповеднике из-за неосторожного обращения с огем. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T12:35

2025-05-16T12:35

2025-05-16T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымчанин получил условный срок за уничтожение лесных насаждений в Карадагском заповеднике из-за неосторожного обращения с огем.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля и бушевал в течение нескольких дней. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в 17 июля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело."В середине июля 2024 года подсудимый проводил работы с использованием шлифовальной машины в Коктебеле. В результате образовавшихся искр произошло возгорание сухой растительности и распространение огня на территорию лесного массива", - напомнили в пресс-службе обстоятельства возникновения пожара.Сумма ущерба превысила 38 млн рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского дела по предъявленному природоохранной прокуратурой иску.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, карадаг, карадагский природный заповедник, пожар, приговор, суд, крым, новости крыма