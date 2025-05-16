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Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Крымчанин получил условный срок за уничтожение лесных насаждений в Карадагском заповеднике из-за неосторожного обращения с огем. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T12:35
2025-05-16T12:35
новости
карадаг
карадагский природный заповедник
пожар
приговор
суд
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымчанин получил условный срок за уничтожение лесных насаждений в Карадагском заповеднике из-за неосторожного обращения с огем.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля и бушевал в течение нескольких дней. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в 17 июля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело."В середине июля 2024 года подсудимый проводил работы с использованием шлифовальной машины в Коктебеле. В результате образовавшихся искр произошло возгорание сухой растительности и распространение огня на территорию лесного массива", - напомнили в пресс-службе обстоятельства возникновения пожара.Сумма ущерба превысила 38 млн рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского дела по предъявленному природоохранной прокуратурой иску.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
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РИА Новости Крым
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новости, карадаг, карадагский природный заповедник, пожар, приговор, суд, крым, новости крыма
Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок

Крымчанин получил условный срок по делу о пожаре на территории Карадагского заповедника

12:35 16.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Крымчанин получил условный срок за уничтожение лесных насаждений в Карадагском заповеднике из-за неосторожного обращения с огем.
Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался 15 июля и бушевал в течение нескольких дней. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в 17 июля, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
"В середине июля 2024 года подсудимый проводил работы с использованием шлифовальной машины в Коктебеле. В результате образовавшихся искр произошло возгорание сухой растительности и распространение огня на территорию лесного массива", - напомнили в пресс-службе обстоятельства возникновения пожара.
Сумма ущерба превысила 38 млн рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского дела по предъявленному природоохранной прокуратурой иску.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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