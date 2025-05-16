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Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая
Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая
В пятницу погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.05.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +18 до +22 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер и солнце: погода в Крыму 16 мая

Погода в Крыму 16 мая

00:01 16.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПобережье в Херсонской области
Побережье в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на побережье до +12; днем +18…+23, в горах +9…+14 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +21...+23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +18 до +22 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
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