https://crimea.ria.ru/20250516/v-krymu-pyanyy-soiskatel-prishel-ustraivatsya-na-rabotu-s-ruzhem-1146490103.html
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T14:27
2025-05-16T14:27
2025-05-16T14:28
новости
новости крыма
крым
симферополь
происшествия
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c8ccef3f9826838ecf78ee3fcad27c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма.Как сообщает полиция, мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье. И до собеседования не дошел, сходу потребовал у посетительницы мобильный телефон, для убедительности наставив на нее оружие.Следователи установили, что мужчина подготовился к "разбойному трудоустройству" заранее – из подручных материалов собрал бутафорское ружье, внешне внушительное, но к стрельбе непригодное. Тем не менее, для уголовной статьи хватило и этого.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в КрымуОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140da1b6a3efaf52d1ca02e51884a61d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, крым, симферополь, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
В Симферополе пьяный "соискатель" с самодельным ружьем устроил разбой в офисе
14:27 16.05.2025 (обновлено: 14:28 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Как сообщает полиция, мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье. И до собеседования не дошел, сходу потребовал у посетительницы мобильный телефон, для убедительности наставив на нее оружие.
"Сильное алкогольное опьянение и нарушенная координация мужчины помогла одному из работников офиса вывести нападавшего из помещения", – сообщили в МВД.
Следователи установили, что мужчина подготовился к "разбойному трудоустройству" заранее – из подручных материалов собрал бутафорское ружье, внешне внушительное, но к стрельбе непригодное. Тем не менее, для уголовной статьи хватило и этого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: