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В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем

В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем - РИА Новости Крым, 16.05.2025

В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем

В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T14:27

2025-05-16T14:27

2025-05-16T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма.Как сообщает полиция, мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье. И до собеседования не дошел, сходу потребовал у посетительницы мобильный телефон, для убедительности наставив на нее оружие.Следователи установили, что мужчина подготовился к "разбойному трудоустройству" заранее – из подручных материалов собрал бутафорское ружье, внешне внушительное, но к стрельбе непригодное. Тем не менее, для уголовной статьи хватило и этого.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в КрымуОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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