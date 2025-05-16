Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/v-krymu-pyanyy-soiskatel-prishel-ustraivatsya-na-rabotu-s-ruzhem-1146490103.html
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T14:27
2025-05-16T14:28
новости
новости крыма
крым
симферополь
происшествия
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0c8ccef3f9826838ecf78ee3fcad27c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма.Как сообщает полиция, мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье. И до собеседования не дошел, сходу потребовал у посетительницы мобильный телефон, для убедительности наставив на нее оружие.Следователи установили, что мужчина подготовился к "разбойному трудоустройству" заранее – из подручных материалов собрал бутафорское ружье, внешне внушительное, но к стрельбе непригодное. Тем не менее, для уголовной статьи хватило и этого.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в КрымуОбещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионовКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139851232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140da1b6a3efaf52d1ca02e51884a61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, симферополь, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем

В Симферополе пьяный "соискатель" с самодельным ружьем устроил разбой в офисе

14:27 16.05.2025 (обновлено: 14:28 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОхотник заряжает ружье
Охотник заряжает ружье - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело против 49-летнего местного жителя, устроившего разбой в офисе управляющей компании. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Как сообщает полиция, мужчина попал в офис под предлогом трудоустройства. Правда, вместо резюме с собой взял самодельное ружье. И до собеседования не дошел, сходу потребовал у посетительницы мобильный телефон, для убедительности наставив на нее оружие.

"Сильное алкогольное опьянение и нарушенная координация мужчины помогла одному из работников офиса вывести нападавшего из помещения", – сообщили в МВД.

Следователи установили, что мужчина подготовился к "разбойному трудоустройству" заранее – из подручных материалов собрал бутафорское ружье, внешне внушительное, но к стрельбе непригодное. Тем не менее, для уголовной статьи хватило и этого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нетрезвый и без прав: ДПС задержала иностранца-нарушителя в Крыму
Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
Коньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
 
НовостиНовости КрымаКрымСимферопольПроисшествияМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
16:14За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
16:06Шторм накроет Севастополь в субботу
15:46На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
15:36Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
15:24Переговоры в Стамбуле завершились
15:23Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
15:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани начала расти очередь
15:04В Крыму инвалид добился компенсации за самостоятельно купленные лекарства
14:36Сильные дожди с грозами идут на Крым
14:27В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
14:03Путин собрал Совбез
13:56Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
13:48Звуки взрывов на полигоне у Кара-Кобы под Севастополем - что происходит
13:37Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали
13:32Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
13:16Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
13:05Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
12:45Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
12:35Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Лента новостейМолния