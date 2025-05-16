https://crimea.ria.ru/20250516/v-krymu-otsenili-zayavlenie-zelenskogo-o-statuse-poluostrova-1146479229.html

В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова

В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова - РИА Новости Крым, 16.05.2025

В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T06:14

2025-05-16T06:14

2025-05-16T07:23

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

владимир зеленский

украина

крым

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты."Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), владимир зеленский, украина, крым, политика, мнения