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В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова
В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T06:14
2025-05-16T07:23
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
владимир зеленский
украина
крым
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты."Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), владимир зеленский, украина, крым, политика, мнения
В Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова

В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

06:14 16.05.2025 (обновлено: 07:23 16.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
По его словам, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
"Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир ЗеленскийУкраинаКрымПолитикаМнения
 
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