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В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек - РИА Новости Крым, 16.05.2025
В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
В этом году в Большой Ялте запланирован капитальный ремонт крыш в 89 многоквартирных домах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:26
2025-05-16T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В этом году в Большой Ялте запланирован капитальный ремонт крыш в 89 многоквартирных домах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма."Всего в планах на текущий год предусмотрено 154 вида работ по капитальному ремонту общего имущества в 143 домах округа", - сказано в сообщении.Кроме того, в этом году будут приведены в порядок фасады восьми жилых многоэтажек и заменены 55 лифтов. Рабоыт планируют завершить к ноябрю.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в течение трех лет в Крыму отремонтируют подъезды многоквартирных домов.В прошлом году капитально отремонтировали 843 дома на 5,9 миллиардов рублей. На 2025 год запланировано 1024 вида капитальных работ на сумму 5,3 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейПрограмму ремонта придомовых территорий сформируют в КрымуВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, жилье, жилье в крыму, городская среда, благоустройство, новости крыма
В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек

В Большой Ялте к ноябрю капитально отремонтируют крыши 89 многоквартирных домов

16:26 16.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В этом году в Большой Ялте запланирован капитальный ремонт крыш в 89 многоквартирных домах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.
"Всего в планах на текущий год предусмотрено 154 вида работ по капитальному ремонту общего имущества в 143 домах округа", - сказано в сообщении.
Кроме того, в этом году будут приведены в порядок фасады восьми жилых многоэтажек и заменены 55 лифтов.
Рабоыт планируют завершить к ноябрю.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в течение трех лет в Крыму отремонтируют подъезды многоквартирных домов.
В прошлом году капитально отремонтировали 843 дома на 5,9 миллиардов рублей. На 2025 год запланировано 1024 вида капитальных работ на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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Заголовок открываемого материала
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
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