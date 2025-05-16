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Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
Глава делегации Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T13:16
2025-05-16T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава делегации Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Как и раньше, Украина требует полного прекращения огня минимум на 30 дней, возвращения депортированных детей и обмена военнопленными по принципу "всех на всех".По его словам, украинская сторона остается настроенной на диалог, но реальный мир возможен только при конкретных шагах со стороны России.Ранее, в 12 часов дня, в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча продлилась больше часа. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Турции, США и Украины завершилисьКто вошел в состав украинской делегации на переговорах в СтамбулеЗеленский в Анкаре отказался признать Крым
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новости, рустем умеров, украина, политика, переговоры, стамбул, россия, турция
Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле

Умеров выдвинул условие перед переговорами с Россией в Стамбуле

13:16 16.05.2025 (обновлено: 13:22 16.05.2025)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава делегации Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Как и раньше, Украина требует полного прекращения огня минимум на 30 дней, возвращения депортированных детей и обмена военнопленными по принципу "всех на всех".
"Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами", – пишет Умеров.
По его словам, украинская сторона остается настроенной на диалог, но реальный мир возможен только при конкретных шагах со стороны России.
Ранее, в 12 часов дня, в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча продлилась больше часа. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
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