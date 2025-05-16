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Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле

Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле

Глава делегации Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T13:16

2025-05-16T13:16

2025-05-16T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Глава делегации Украины Рустем Умеров перед началом переговоров с Россией в Стамбуле снова выдвинул старое условие о перемирии. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Как и раньше, Украина требует полного прекращения огня минимум на 30 дней, возвращения депортированных детей и обмена военнопленными по принципу "всех на всех".По его словам, украинская сторона остается настроенной на диалог, но реальный мир возможен только при конкретных шагах со стороны России.Ранее, в 12 часов дня, в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча продлилась больше часа. Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Турции, США и Украины завершилисьКто вошел в состав украинской делегации на переговорах в СтамбулеЗеленский в Анкаре отказался признать Крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, рустем умеров, украина, политика, переговоры, стамбул, россия, турция