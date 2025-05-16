https://crimea.ria.ru/20250516/skolko-detskikh-lagerey-u-morya-poluchili-zaklyucheniya-rospotrebnadzora-1146461244.html

Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора

Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора

Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T08:55

2025-05-16T08:55

2025-05-16T08:55

радио "спутник в крыму"

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена Лысенко.Согласно действующему законодательству, специалисты Роспотребнадзора имеют право проводить две плановых проверки в отношении одной организации. Никаких изменений и дополнительных поручений, в частности с выбросом мазута в Черном море, на этот момент не было, добавила она.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей.Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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