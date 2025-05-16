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Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора
Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора
Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T08:55
2025-05-16T08:55
радио "спутник в крыму"
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена Лысенко.Согласно действующему законодательству, специалисты Роспотребнадзора имеют право проводить две плановых проверки в отношении одной организации. Никаких изменений и дополнительных поручений, в частности с выбросом мазута в Черном море, на этот момент не было, добавила она.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей.Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
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Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора

В Крыму 23 детских лагеря уже получили заключения Роспотребнадзора на пляж

08:55 16.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети прыгают с пирса на пляже в Судаке
Дети прыгают с пирса на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор начал выдавать санитарно-эпидемиологические заключения на работу пляжей детских стационарных лагерей у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена Лысенко.
"Каждый лагерь, который имеет пляж, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж. На сегодняшний день уже получили санитарно-эпидемиологические заключения 23 стационарных лагеря из 39, которые заявили о том, что будут работать", - сказала она, отметив, что работа по выдаче соответствующих заключений только началась.
Согласно действующему законодательству, специалисты Роспотребнадзора имеют право проводить две плановых проверки в отношении одной организации. Никаких изменений и дополнительных поручений, в частности с выбросом мазута в Черном море, на этот момент не было, добавила она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей.
Министр образования республики Валентина Лаврик сообщала также, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.
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