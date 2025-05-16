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Шторм накроет Севастополь в субботу

Шторм накроет Севастополь в субботу - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Шторм накроет Севастополь в субботу

Жителей и гостей Севастополя предупреждают о резком ухудшении погоды в субботу, 17 мая. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T16:06

2025-05-16T16:06

2025-05-16T16:06

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Севастополя предупреждают о резком ухудшении погоды в субботу, 17 мая. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.При сильном ветре спасатели рекомендуют находиться как можно дальше от фасадов домов, деревьев, ветх и не укрепленных конструкций, опор ЛЭП, рекламных щитов. Также не стоит выходить в море и прогуливаться рядом с прибоем.Особое внимание просят уделить безопасности детей, пожилых и маломобильных граждан. Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок, прогулок в горной местности и выхода в море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные дожди с грозами идут на КрымКогда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогнозЧетырехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму

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2025

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