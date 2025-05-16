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Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T12:45
2025-05-16T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, армия и флот, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

12:45 16.05.2025 (обновлено: 12:52 16.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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