https://crimea.ria.ru/20250516/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-volnoe-pole-v-dnr-1146486262.html

Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T12:45

2025-05-16T12:45

2025-05-16T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)