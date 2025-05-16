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Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000 - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000
Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000 - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной, которые завершились в Стамбуле, сообщил, что стороны договорились... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:37
2025-05-16T16:50
россия
украина
переговоры
обмен пленными
владимир мединский
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной, которые завершились в Стамбуле, сообщил, что стороны договорились провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Мединский отметил, что российская делегация в целом удовлетворена результатом встречи и готова продолжать контакты. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа. Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, украина, переговоры, обмен пленными, владимир мединский, новости
Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000

Мединский по итогам переговоров анонсировал обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной

16:37 16.05.2025 (обновлено: 16:50 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной, которые завершились в Стамбуле, сообщил, что стороны договорились провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек.

"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России Владимира Путина, только что завершились. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек", - сказал он.

Мединский отметил, что российская делегация в целом удовлетворена результатом встречи и готова продолжать контакты.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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РоссияУкраинаПереговорыОбмен пленнымиВладимир МединскийНовости
 
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