https://crimea.ria.ru/20250516/rossiya-i-ukraina-dogovorilis-ob-obmene-plennymi-1000-na-1000-1146494266.html

Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000

Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000 - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной, которые завершились в Стамбуле, сообщил, что стороны договорились... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T16:37

2025-05-16T16:37

2025-05-16T16:50

россия

украина

переговоры

обмен пленными

владимир мединский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной, которые завершились в Стамбуле, сообщил, что стороны договорились провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек. Мединский отметил, что российская делегация в целом удовлетворена результатом встречи и готова продолжать контакты. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа. Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, переговоры, обмен пленными, владимир мединский, новости