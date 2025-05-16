https://crimea.ria.ru/20250516/putin-sobral-sovbez-1146489409.html

Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T14:03

2025-05-16T14:03

2025-05-16T14:12

россия

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безопасность

информация

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МИД и МВД, а также другие члены Совбеза. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, безопасность, информация, владимир путин (политик), совет безопасности россии