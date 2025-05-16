Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/putin-sobral-sovbez-1146489409.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T14:03
2025-05-16T14:12
россия
новости
безопасность
информация
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146489899_0:55:1044:642_1920x0_80_0_0_a4d1b17105ee36fe5c845dbfe9d5d0a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МИД и МВД, а также другие члены Совбеза. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146489899_57:0:986:697_1920x0_80_0_0_2209221400c8ed79eac690e8059a45f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, безопасность, информация, владимир путин (политик), совет безопасности россии
Путин собрал Совбез

Путин собрал совещание Совбеза

14:03 16.05.2025 (обновлено: 14:12 16.05.2025)
 
Владимир Путин
Владимир Путин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль.
"У нас сегодня в повестке дня – вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России и – сейчас", - сказал глава государства.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МИД и МВД, а также другие члены Совбеза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиБезопасностьИнформацияВладимир Путин (политик)Совет безопасности России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Путин собрал Совбез
13:56Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
13:48Звуки взрывов на полигоне у Кара-Кобы под Севастополем - что происходит
13:37Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали
13:32Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
13:16Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
13:05Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
12:45Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
12:35Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
12:00Переговоры Турции, США и Украины завершились
11:41В Севастополе открыли рейд
11:26Крым получил более 2 триллионов рублей инвестиций за 10 лет
11:10Дорожное ограждение пронзило иномарку насквозь на трассе под Севастополем
10:57В Севастополе закрыли рейд
10:53Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали
10:18Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой
10:07В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
09:55Что происходит в Перевальном под Симферополем
09:21Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
09:17Взрыв прогремел на предприятии в Башкирии - есть пострадавшие
Лента новостейМолния