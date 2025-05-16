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Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T14:03
2025-05-16T14:03
2025-05-16T14:12
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владимир путин (политик)
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МИД и МВД, а также другие члены Совбеза. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает Кремль.
"У нас сегодня в повестке дня – вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько. Особенно для России и – сейчас", - сказал глава государства.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МИД и МВД, а также другие члены Совбеза.
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