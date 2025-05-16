https://crimea.ria.ru/20250516/polnoe-zayavlenie-medinskogo-posle-peregovorov-s-ukrainoy-1146496518.html
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T17:09
2025-05-16T17:09
2025-05-16T17:11
владимир мединский
россия
украина
переговоры
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. Он подчеркнул, что в целом российская делегация удовлетворена результатами встречи и готова продолжать контакты. Первое, о чем договорились делегации, это масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек.По его словам, вторым пунктом был запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Третья договоренность касалось вопросов полного прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта, подчеркнул Мединский.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД ТурцииПереговоры в Стамбуле завершилисьУкраина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, стамбул, турция, новости
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной в Стамбуле
17:09 16.05.2025 (обновлено: 17:11 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи.
Он подчеркнул, что в целом российская делегация удовлетворена результатами встречи и готова продолжать контакты.
Первое, о чем договорились делегации, это масштабный обмен пленными
тысяча на тысячу человек.
По его словам, вторым пунктом был запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государства. Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он.
Третья договоренность касалось вопросов полного прекращения огня.
"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение
возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", – заявил Мединский.
Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта, подчеркнул Мединский.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала
в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились
спустя два часа.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла
в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно
, что разговор состоится в пятницу.
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