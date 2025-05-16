https://crimea.ria.ru/20250516/polnoe-zayavlenie-medinskogo-posle-peregovorov-s-ukrainoy-1146496518.html

Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной

Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T17:09

2025-05-16T17:09

2025-05-16T17:11

владимир мединский

россия

украина

переговоры

политика

внешняя политика

стамбул

турция

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. Он подчеркнул, что в целом российская делегация удовлетворена результатами встречи и готова продолжать контакты. Первое, о чем договорились делегации, это масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек.По его словам, вторым пунктом был запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Третья договоренность касалось вопросов полного прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта, подчеркнул Мединский.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД ТурцииПереговоры в Стамбуле завершилисьУкраина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле

россия

украина

стамбул

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, стамбул, турция, новости