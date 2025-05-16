Рейтинг@Mail.ru
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/polnoe-zayavlenie-medinskogo-posle-peregovorov-s-ukrainoy-1146496518.html
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T17:09
2025-05-16T17:11
владимир мединский
россия
украина
переговоры
политика
внешняя политика
стамбул
турция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146478160_549:81:2774:1333_1920x0_80_0_0_2ac909cf6013bd4b9b17f7e5d49153e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи. Он подчеркнул, что в целом российская делегация удовлетворена результатами встречи и готова продолжать контакты. Первое, о чем договорились делегации, это масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек.По его словам, вторым пунктом был запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Третья договоренность касалось вопросов полного прекращения огня. Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта, подчеркнул Мединский.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД ТурцииПереговоры в Стамбуле завершилисьУкраина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146478160_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_529fe06e8e6c717157278f2e1de388a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир мединский, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, стамбул, турция, новости
Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной

Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной в Стамбуле

17:09 16.05.2025 (обновлено: 17:11 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский по итогам прямых переговоров с Украиной в Стамбуле обозначил главные итоги встречи.
Он подчеркнул, что в целом российская делегация удовлетворена результатами встречи и готова продолжать контакты.
Первое, о чем договорились делегации, это масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек.
По его словам, вторым пунктом был запрос украинской стороны прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государства. Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он.
Третья договоренность касалось вопросов полного прекращения огня.
"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", – заявил Мединский.
Переговоры продолжатся после того, как будет представлено двустороннее завершение конфликта, подчеркнул Мединский.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. Переговоры завершились спустя два часа.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг, 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. И в четверг стало известно, что разговор состоится в пятницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
Переговоры в Стамбуле завершились
Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
 
Владимир МединскийРоссияУкраинаПереговорыПолитикаВнешняя политикаСтамбулТурцияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41На переговорах в Стамбуле Россия потребовала признать Крым – СМИ
18:21Отравление школьников в Алуште: что известно
18:04Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
17:39Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом
17:21Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"
17:09Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
16:58Как Ялта готовится к летнему сезону
16:48Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня
16:41На Кубани река Лаба может выйти из берегов
16:37Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
16:14За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
16:06Шторм накроет Севастополь в субботу
15:46На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
15:36Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
15:24Переговоры в Стамбуле завершились
15:23Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
15:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани начала расти очередь
15:04В Крыму инвалид добился компенсации за самостоятельно купленные лекарства
14:36Сильные дожди с грозами идут на Крым
Лента новостейМолния