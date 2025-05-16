https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-v-stambule-zavershilis-1146492280.html

Переговоры в Стамбуле завершились

Переговоры в Стамбуле завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Переговоры в Стамбуле завершились

Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T15:24

2025-05-16T15:24

2025-05-16T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-rossii-i-ukrainy-mogut-privesti-k-miru---mid-turtsii-1146489321.html

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2025

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политика, стамбул, турция, россия, украина, новости