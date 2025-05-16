https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-v-stambule-zavershilis-1146492280.html
Переговоры в Стамбуле завершились
Переговоры в Стамбуле завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле завершились
Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:24
2025-05-16T15:24
2025-05-16T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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политика, стамбул, турция, россия, украина, новости
Переговоры в Стамбуле завершились
Переговоры в Стамбуле завершились
15:24 16.05.2025 (обновлено: 15:29 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.
"Встреча завершилась", — сообщил источник в 15:20 мск.
Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
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