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Переговоры в Стамбуле завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Переговоры в Стамбуле завершились
Переговоры в Стамбуле завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле завершились
Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:24
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политика
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турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости.Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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политика, стамбул, турция, россия, украина, новости
Переговоры в Стамбуле завершились

Переговоры в Стамбуле завершились

15:24 16.05.2025 (обновлено: 15:29 16.05.2025)
 
© РИА НовостиПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа, сообщает РИА Новости.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.
"Встреча завершилась", — сообщил источник в 15:20 мск.
Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
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Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
13:56
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
 
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