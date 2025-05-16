https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-turtsii-ssha-i-ukrainy-zavershilis-1146484105.html

Переговоры Турции, США и Украины завершились

Переговоры Турции, США и Украины завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Переговоры Турции, США и Украины завершились

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T12:00

2025-05-16T12:00

2025-05-16T12:04

переговоры

стамбул

турция

политика

сша

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщает РИА Новости.Переговоры шли больше часа - с 10.50 мск.Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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турция

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, стамбул, турция, политика, сша, украина, новости