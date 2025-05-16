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Переговоры Турции, США и Украины завершились
Переговоры Турции, США и Украины завершились - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры Турции, США и Украины завершились
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T12:00
2025-05-16T12:00
2025-05-16T12:04
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщает РИА Новости.Переговоры шли больше часа - с 10.50 мск.Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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переговоры, стамбул, турция, политика, сша, украина, новости
Переговоры Турции, США и Украины завершились
Переговоры Турции, США и Украины завершились
12:00 16.05.2025 (обновлено: 12:04 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
"Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились", - говорится в сообщении.
Переговоры шли больше часа - с 10.50 мск.
Делегация США представлена госсекретарем Марко Рубио, послом США Томом Барраком и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, украинская - министром обороны Рустемом Умеровым, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
В четверг вечером Фидан провел встречу с российской делегацией.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
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