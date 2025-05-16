Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали
Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали
10:53 16.05.2025 (обновлено: 11:01 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле стартовали. Об этом сообщает РИА Новости.
"В делегацию США вошли Рубио и Келлог, а также посол Баррак, в украинскую — Ермак, Умеров и Сибиг", - пишет агентство.
Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.
В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав Владимир Путин утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
В Анкару в 15 мая прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.
Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.
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