https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-rossii-i-ukrainy-startovali-v-stambule-1146481863.html

Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали

Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Трехсторонние переговоры в Стамбуле стартовали

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле стартовали. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T10:53

2025-05-16T10:53

2025-05-16T11:01

переговоры

стамбул

турция

украина

сша

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины в Стамбуле стартовали. Об этом сообщает РИА Новости."В делегацию США вошли Рубио и Келлог, а также посол Баррак, в украинскую — Ермак, Умеров и Сибиг", - пишет агентство.Ранее в четверг турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, запланирована встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями по урегулированию украинского кризиса.В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав Владимир Путин утвердил накануне, 14 мая. Возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. В составе также: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Мединский заявил, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров и настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.В Анкару в 15 мая прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. На пресс-конференции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он сделал ряд заявлений, в частности заявил, что Украина не признает юридически Крым российским.Позже вечером на сайте офиса Зеленского появился указ, которым утверждался состав украинской делегацией для переговоров с РФ в Стамбуле. Ее возглавляет глава минобороны Украины Рустем Умеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в СтамбулеПутин накануне переговоров с Украиной собрал совещание с силовикамиСильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, стамбул, турция, украина, сша, политика, россия