https://crimea.ria.ru/20250516/peregovory-rossii-i-ukrainy-mogut-privesti-k-miru---mid-turtsii-1146489321.html
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
Переговоры России и Украины в Стамбуле открывают окно возможностей для урегулирования украинского конфликта и являются важным шагом для подготовки возможной... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T13:56
2025-05-16T13:56
2025-05-16T14:07
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в Стамбуле открывают окно возможностей для урегулирования украинского конфликта и являются важным шагом для подготовки возможной встречи лидеров обеих стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая с приветственным словом. Он заявил, что турецкая сторона с самого начала украинского конфликта принимала интенсивные меры по его урегулированию. Фидан напомнил, что эта первая встреча сторон с марта 2022 года. Анкара искренне верит, что переговоры эти переговоры могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон."Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям. Необходимо завершение огня", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.Турция считает важным, что РФ и Украина прислушались к призывам Трампа и Эрдогана к миру, отметил также он.По его словам, первая за три года встреча делегаций РФ и Украины - это "шанс, который стоит ценить, каждый день конфликта приводит к жертвам".Переговоры России и Украины начались в Стамбуле ранее в пятницу.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в СтамбулеПереговоры Турции, США и Украины завершилисьКто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
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переговоры, стамбул, россия, украина, новости, политика
Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
Переговоры в Стамбуле открывают окно возможностей для урегулирования конфликта - Фидан
13:56 16.05.2025 (обновлено: 14:07 16.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в Стамбуле открывают окно возможностей для урегулирования украинского конфликта и являются важным шагом для подготовки возможной встречи лидеров обеих стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая с приветственным словом.
"Я хочу обратить внимание: мы определим ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран. Мы верим, что эти переговоры приведут к возможным результатам. Турция всегда будет рядом с процессом миротворчества", - заявил Хакан.
Он заявил, что турецкая сторона с самого начала украинского конфликта принимала интенсивные меры по его урегулированию. Фидан напомнил, что эта первая встреча сторон с марта 2022 года. Анкара искренне верит, что переговоры эти переговоры могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.
"Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям. Необходимо завершение огня", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Турция считает важным, что РФ и Украина прислушались к призывам Трампа и Эрдогана к миру, отметил также он.
"Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать", - заявил Фидан.
По его словам, первая за три года встреча делегаций РФ и Украины - это "шанс, который стоит ценить, каждый день конфликта приводит к жертвам".
Переговоры России и Украины
начались в Стамбуле ранее в пятницу.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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