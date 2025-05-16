https://crimea.ria.ru/20250516/nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozhili-64-bespilotnika-vsu-1146480801.html

Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ

Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ

Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T09:21

2025-05-16T09:21

2025-05-16T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.43 вражеских дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым, один – над Белгородской областью.Шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя, сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев. Накануне в Черном море был уничтожен безэкипажный катер. А в ночь на 15 мая украинские боевики попытались атаковать Ростовскую область с воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Черным моремБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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