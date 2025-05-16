https://crimea.ria.ru/20250516/nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozhili-64-bespilotnika-vsu-1146480801.html
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T09:21
2025-05-16T09:21
2025-05-16T09:30
крым
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:130:2942:1785_1920x0_80_0_0_fe7a3b0e6dd9f0ddfba9ad1e17b10343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.43 вражеских дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым, один – над Белгородской областью.Шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя, сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев. Накануне в Черном море был уничтожен безэкипажный катер. А в ночь на 15 мая украинские боевики попытались атаковать Ростовскую область с воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Черным моремБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_626fcc6a91c24af5985f5d6b249d5559.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 украинских беспилотника - Минобороны
09:21 16.05.2025 (обновлено: 09:30 16.05.2025)