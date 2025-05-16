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Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ
Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T09:21
2025-05-16T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.43 вражеских дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым, один – над Белгородской областью.Шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя, сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев. Накануне в Черном море был уничтожен безэкипажный катер. А в ночь на 15 мая украинские боевики попытались атаковать Ростовскую область с воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Черным моремБеспилотник ВСУ пытался атаковать КрымВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
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Над Крымом и Черным морем уничтожили 64 беспилотника ВСУ

Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 украинских беспилотника - Минобороны

09:21 16.05.2025 (обновлено: 09:30 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника, один - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 22 часов 15 мая до 8.30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
43 вражеских дрона уничтожены над акваторией Черного моря, 21 – над территорией Республики Крым, один – над Белгородской областью.
Шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя, сообщал ранее в пятницу губернатор Михаил Развожаев. Накануне в Черном море был уничтожен безэкипажный катер. А в ночь на 15 мая украинские боевики попытались атаковать Ростовскую область с воздуха.
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