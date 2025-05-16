https://crimea.ria.ru/20250516/na-forume-rossiya--islamskiy-mir-obsudili-ukreplenie-sotrudnichestva-1146493005.html
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости Крым, 16.05.2025
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:46
2025-05-16T15:46
2025-05-16T15:46
россия
новости
внешняя политика
ислам
форум "россия – исламский мир"
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и мусульманских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Участников заседания приветствовал президент России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность независимой внешней политики исламских государств и отметил ключевую роль группы в укреплении дружественных связей между Россией и мусульманским миром.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, внешняя политика, ислам, форум "россия – исламский мир", марат хуснуллин
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили сотрудничество с мусульманскими странами
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и мусульманских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участников заседания приветствовал президент России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность независимой внешней политики исламских государств и отметил ключевую роль группы в укреплении дружественных связей между Россией и мусульманским миром.
"Сотрудничество охватывает широкий круг направлений – от экономики до культуры. Что важно – оно остается стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным. Особенно ценно, что группа доносит до мира принципиальную позицию России: наша страна всегда выступала за единство народов, взаимное уважение и мирное развитие", – подчеркивает Хуснуллин.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.
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