Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250516/na-forume-rossiya--islamskiy-mir-obsudili-ukreplenie-sotrudnichestva-1146493005.html
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости Крым, 16.05.2025
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T15:46
2025-05-16T15:46
россия
новости
внешняя политика
ислам
форум "россия – исламский мир"
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146492883_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d4e9a37e0ce6446f1ee58e716cf44a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и мусульманских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Участников заседания приветствовал президент России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность независимой внешней политики исламских государств и отметил ключевую роль группы в укреплении дружественных связей между Россией и мусульманским миром.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146492883_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9a167b159e116e01cb8058ecaf3aee66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, внешняя политика, ислам, форум "россия – исламский мир", марат хуснуллин
На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества

На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили сотрудничество с мусульманскими странами

15:46 16.05.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаФорум "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Форум Россия – Исламский мир: КаzanForum
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и мусульманских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Участников заседания приветствовал президент России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность независимой внешней политики исламских государств и отметил ключевую роль группы в укреплении дружественных связей между Россией и мусульманским миром.

"Сотрудничество охватывает широкий круг направлений – от экономики до культуры. Что важно – оно остается стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным. Особенно ценно, что группа доносит до мира принципиальную позицию России: наша страна всегда выступала за единство народов, взаимное уважение и мирное развитие", – подчеркивает Хуснуллин.

Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиВнешняя политикаИсламФорум "Россия – исламский мир"Марат Хуснуллин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
16:14За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
16:06Шторм накроет Севастополь в субботу
15:46На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
15:36Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
15:24Переговоры в Стамбуле завершились
15:23Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
15:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани начала расти очередь
15:04В Крыму инвалид добился компенсации за самостоятельно купленные лекарства
14:36Сильные дожди с грозами идут на Крым
14:27В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем
14:03Путин собрал Совбез
13:56Переговоры России и Украины могут привести к миру - МИД Турции
13:48Звуки взрывов на полигоне у Кара-Кобы под Севастополем - что происходит
13:37Переговоры в Стамбуле делегаций России и Украины стартовали
13:32Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
13:16Украина выдвинула условие перед переговорами с Россией в Стамбуле
13:05Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
12:45Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
12:35Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Лента новостейМолния