https://crimea.ria.ru/20250516/na-forume-rossiya--islamskiy-mir-obsudili-ukreplenie-sotrudnichestva-1146493005.html

На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества

На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества - РИА Новости Крым, 16.05.2025

На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества

Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T15:46

2025-05-16T15:46

2025-05-16T15:46

россия

новости

внешняя политика

ислам

форум "россия – исламский мир"

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Во второй день Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" группа стратегического видения обсудила молодежную политику России и мусульманских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Участников заседания приветствовал президент России. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность независимой внешней политики исламских государств и отметил ключевую роль группы в укреплении дружественных связей между Россией и мусульманским миром.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, внешняя политика, ислам, форум "россия – исламский мир", марат хуснуллин