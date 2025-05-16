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Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки
Киевский режим за неделю потерял еще 8770 человек, целый ряд населенных пунктов на Донецком направлении, а также танки, орудия полевой артиллерии,... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T13:32
2025-05-16T13:34
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 8770 человек, целый ряд населенных пунктов на Донецком направлении, а также танки, орудия полевой артиллерии, бронеавтомобили и другую технику и вооружения, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Формирования группировки "Север" уничтожили свыше 1330 боевиков ВСУ, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали свыше 1490 боевиков, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Киевский режим потерял более 1400 боевиков, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов и материальных средств.В зоне действия подразделений группы "Центр" недельные потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 солдат, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1130 человек, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 380 неонацистов, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества.В ходе боевых действий за прошедшие семь дней ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов – Торское, Новоалександровку , а также Михайловское, Миролюбовку, Котляровку, Липовое и Лысовку в Донассе. В пятницу к ним прибавилась освобожденное Вольное Поле.Всего с начала проведения специоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 354 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНРАрмия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВОНовости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
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Колоссальные потери Киева за неделю – ВСУ теряют людей и танки

Минобороны: потери ВСУ за неделю составили до 8770 человек

13:32 16.05.2025 (обновлено: 13:34 16.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 8770 человек, целый ряд населенных пунктов на Донецком направлении, а также танки, орудия полевой артиллерии, бронеавтомобили и другую технику и вооружения, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Формирования группировки "Север" уничтожили свыше 1330 боевиков ВСУ, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали свыше 1490 боевиков, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Киевский режим потерял более 1400 боевиков, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Сводка МинобороныСводка Минобороны
В зоне действия подразделений группы "Центр" недельные потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 солдат, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1130 человек, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 380 неонацистов, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества.
В ходе боевых действий за прошедшие семь дней ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов – Торское, Новоалександровку , а также Михайловское, Миролюбовку, Котляровку, Липовое и Лысовку в Донассе. В пятницу к ним прибавилась освобожденное Вольное Поле.
Всего с начала проведения специоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 354 танка и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц специальной военной автомобильной техники.
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