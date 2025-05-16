https://crimea.ria.ru/20250516/kogda-v-krymu-mozhno-otkryvat-kupalnyy-sezon--prognoz-1146456696.html

Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз

Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз

Купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая. Морская вода еще прогрелась недостаточно. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T06:02

2025-05-16T06:02

2025-05-16T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Купальный сезон в Крыму можно будет открывать не раньше последних чисел мая. Морская вода еще прогрелась недостаточно. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Она отметила, что температура воды напрямую зависит от температуры воздуха.Замеры температуры морской воды вокруг полуострова делают каждый день. По данным крымского гидрометцентра на 16 мая – ЮБК +13 градусов, Евпатория, Севастополь +15 градусов, Керченский пролив, в Азовском море +16 градусов.Так что, добавила Любецкая, в течении 10-20 дней для купания вода не прогреется. Также в ближайшие дни на Крым обрушатся грозы и дожди.Ранее сообщалось, что в Крыму с 16 по 19 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. В этот период в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Также ранее в Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОССевастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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