Рейтинг@Mail.ru
Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250516/kanalizatsionnuyu-stantsiyu-v-alushte-nachnut-remontirovat-letom-1146483398.html
Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом
Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом
Ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T17:39
2025-05-16T17:39
радио "спутник в крыму"
максим новик
вода крыма
вода в крыму
алушта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125331630_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_165dcf47ddc5b91da0baed8d1705597e.jpg
Максим Новик: в Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции
Максим Новик: в Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.На днях председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения, причем работы на самых аварийных и социально значимых завершат до 2027-го, и канализационная насосная станция в Алуште один из таких объектов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в под Алуштой, в поселке Приветное, построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, проектирование КОС должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
https://crimea.ria.ru/20250512/ekspert-zayavil-o-novykh-riskakh-dlya--vodokhranilisch-kryma-1146272876.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125331630_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ff16af3eac054b39c0fbb0602cf965a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим новик, вода крыма, вода в крыму, алушта, крым, новости крыма
Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом

В Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции

17:39 16.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНасосная станция
Насосная станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
Максим Новик: в Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции
17:39
"Насосная станция Алушты – это ключевая канализационная станция, которая собирает все стоки из города и направляет их на очистные сооружения. К работе на этом объекте мы приступаем летом текущего года", – сказал Новик.
На днях председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения, причем работы на самых аварийных и социально значимых завершат до 2027-го, и канализационная насосная станция в Алуште один из таких объектов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в под Алуштой, в поселке Приветное, построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, проектирование КОС должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы
Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 06:45Радио "Спутник в Крыму"
Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
 
Радио "Спутник в Крыму"Максим НовикВода КрымаВода в КрымуАлуштаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41На переговорах в Стамбуле Россия потребовала признать Крым – СМИ
18:21Отравление школьников в Алуште: что известно
18:04Переговоры в Стамбуле: в МИД Турции сделали заявление
17:39Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом
17:21Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"
17:09Полное заявление Мединского после переговоров с Украиной
16:58Как Ялта готовится к летнему сезону
16:48Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня
16:41На Кубани река Лаба может выйти из берегов
16:37Россия и Украина договорились об обмене пленными 1000 на 1000
16:26В Большой Ялте до ноября отремонтируют крыши 89 многоэтажек
16:14За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
16:06Шторм накроет Севастополь в субботу
15:46На форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничества
15:36Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растет
15:24Переговоры в Стамбуле завершились
15:23Аферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
15:15Крымский мост сейчас: со стороны Тамани начала расти очередь
15:04В Крыму инвалид добился компенсации за самостоятельно купленные лекарства
14:36Сильные дожди с грозами идут на Крым
Лента новостейМолния