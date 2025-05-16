https://crimea.ria.ru/20250516/kanalizatsionnuyu-stantsiyu-v-alushte-nachnut-remontirovat-letom-1146483398.html

Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом

Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Канализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом

Ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T17:39

2025-05-16T17:39

2025-05-16T17:39

радио "спутник в крыму"

максим новик

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Максим Новик: в Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции Максим Новик: в Алуште летом начнут реконструкцию канализационной станции audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ключевую канализационную станцию, собирающую все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения, начнут реконструировать в летний сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.На днях председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму до 2030 года реконструируют 14 объектов водоснабжения, причем работы на самых аварийных и социально значимых завершат до 2027-го, и канализационная насосная станция в Алуште один из таких объектов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в под Алуштой, в поселке Приветное, построят новые канализационные сети и очистные сооружения за 60,5 млн рублей. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, проектирование КОС должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие "Вода Крыма".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – как идут работы Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

https://crimea.ria.ru/20250512/ekspert-zayavil-o-novykh-riskakh-dlya--vodokhranilisch-kryma-1146272876.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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