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Как Ялта готовится к летнему сезону - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Как Ялта готовится к летнему сезону
Как Ялта готовится к летнему сезону - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Как Ялта готовится к летнему сезону
В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом сообщили в администрации Ялты.Пользователи пляжей уже заключили необходимые договоры на проведение лабораторных анализов, вывоз мусора и обучили матросов-спасателей.Ранее водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораЕвпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае
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Как Ялта готовится к летнему сезону

В Ялте 69 пляжных территорий будут работать в летний сезон

16:58 16.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом сообщили в администрации Ялты.

"В регионе продолжается подготовка пляжей к началу купального сезона. Работать планируют 69 территорий. 16 из них восстановили после сильнейшего шторма, обрушившегося на регион в ноябре 2023. Напомним, работы выполнены за средства федерального бюджета. Также после ремонта откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс)", - говорится сообщении.

Пользователи пляжей уже заключили необходимые договоры на проведение лабораторных анализов, вывоз мусора и обучили матросов-спасателей.
"Водолазы обследовали дно акватории – получены положительные заключения. Осуществлена подсыпка пляжей – более 150 тысяч тонн гальки", - отметили в администрации.
Ранее водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.
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