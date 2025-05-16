Как Ялта готовится к летнему сезону
В Ялте 69 пляжных территорий будут работать в летний сезон
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом сообщили в администрации Ялты.
"В регионе продолжается подготовка пляжей к началу купального сезона. Работать планируют 69 территорий. 16 из них восстановили после сильнейшего шторма, обрушившегося на регион в ноябре 2023. Напомним, работы выполнены за средства федерального бюджета. Также после ремонта откроется пляж "Изумрудный" (Донбасс)", - говорится сообщении.
Пользователи пляжей уже заключили необходимые договоры на проведение лабораторных анализов, вывоз мусора и обучили матросов-спасателей.
"Водолазы обследовали дно акватории – получены положительные заключения. Осуществлена подсыпка пляжей – более 150 тысяч тонн гальки", - отметили в администрации.
Ранее водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.
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