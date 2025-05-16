https://crimea.ria.ru/20250516/kak-yalta-gotovitsya-k-letnemu-sezonu-1146483203.html

Как Ялта готовится к летнему сезону

Как Ялта готовится к летнему сезону - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Как Ялта готовится к летнему сезону

В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T16:58

2025-05-16T16:58

2025-05-16T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в курортный сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов. Об этом сообщили в администрации Ялты.Пользователи пляжей уже заключили необходимые договоры на проведение лабораторных анализов, вывоз мусора и обучили матросов-спасателей.Ранее водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораЕвпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае

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ялта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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