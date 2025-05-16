Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае
Евпатория вошла в топ направлений длительного отдыха для туристов в мае
06:47 16.05.2025 (обновлено: 07:23 16.05.2025)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Санкт-Петербург – Евпатория
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в топ направлений длительного отдыха для туристов в майские праздники. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"На первом месте Голубицкая в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха в мае - 10 ночей. Второе место разделили Пионерский в Калининградской области и кубанский курорт Ейск, у них по 8 ночей. На третьем месте Евпатория в Крыму, где проводят в среднем 7 ночей", - говорится в сообщении.
Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2792 рублей.
В десятку самых популярных направлений для длительного отдыха мае попал еще один крымский город - Феодосия, здесь отдых стоит 2397 рублей в сутки. Кроме того, у россиян популярны Ейск, Кучугуры, Железноводск, Сочи, Светлогорск Пятигорск.
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Ранее сообщалось, что в апреле россияне выбирали Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха.
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