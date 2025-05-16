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Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае

Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Евпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае

Евпатория вошла в топ направлений длительного отдыха для туристов в майские праздники. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T06:47

2025-05-16T06:47

2025-05-16T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в топ направлений длительного отдыха для туристов в майские праздники. Такие аналитические данные привел сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.Среднесуточная цена проживания в Евпатории составила 2792 рублей.В десятку самых популярных направлений для длительного отдыха мае попал еще один крымский город - Феодосия, здесь отдых стоит 2397 рублей в сутки. Кроме того, у россиян популярны Ейск, Кучугуры, Железноводск, Сочи, Светлогорск Пятигорск.Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей в мае. Ранее сообщалось, что в апреле россияне выбирали Евпаторию, Ялту и Алушту для длительного отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаТуристы выбирают Керчь для однодневных путешествийВ Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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