https://crimea.ria.ru/20250516/chto-proiskhodit-v-perevalnom-pod-simferopolem-1146481136.html

Что происходит в Перевальном под Симферополем

Что происходит в Перевальном под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Что происходит в Перевальном под Симферополем

Движение на трассе Симферополь - Алушта, перекрытое в пятницу утром в районе Перевального, восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T09:55

2025-05-16T09:55

2025-05-16T10:06

крым

новости крыма

ситуация на дорогах крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

перевальное

симферопольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120785067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10390363648148272f0996e4dcca1759.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Движение на трассе Симферополь - Алушта, перекрытое в пятницу утром в районе Перевального, восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. О перекрытии дороги стало известно в пятницу утром. В соцсетях автомобилисты сообщили, что в районе Перевального движение закрыто и машины направляют в объезд. Позже в Минтрансе подтвердили, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств частично ограничено. Для водителей опубликовали схему объезда через Севастополь.На выезде из Симферополя в сторону ЮБК образовались пробки, однако менее чем за час движение было восстановлено.Сервис "Яндекс.пробки" также сообщает о том, что серьезных заторов на трассе нет, на отдельных участках трасса обозначена "желтым", остальная дорога "чистая". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд через Ангарский перевал в Крыму закрыт - властиПроезд по трассе Симферополь-Алушта открыт в реверсивном режиме

крым

перевальное

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, перевальное, симферопольский район