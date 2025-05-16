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Что происходит в Перевальном под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Что происходит в Перевальном под Симферополем
Что происходит в Перевальном под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Что происходит в Перевальном под Симферополем
Движение на трассе Симферополь - Алушта, перекрытое в пятницу утром в районе Перевального, восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T09:55
2025-05-16T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Движение на трассе Симферополь - Алушта, перекрытое в пятницу утром в районе Перевального, восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма. О перекрытии дороги стало известно в пятницу утром. В соцсетях автомобилисты сообщили, что в районе Перевального движение закрыто и машины направляют в объезд. Позже в Минтрансе подтвердили, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств частично ограничено. Для водителей опубликовали схему объезда через Севастополь.На выезде из Симферополя в сторону ЮБК образовались пробки, однако менее чем за час движение было восстановлено.Сервис "Яндекс.пробки" также сообщает о том, что серьезных заторов на трассе нет, на отдельных участках трасса обозначена "желтым", остальная дорога "чистая". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд через Ангарский перевал в Крыму закрыт - властиПроезд по трассе Симферополь-Алушта открыт в реверсивном режиме
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Что происходит в Перевальном под Симферополем

Что происходит в Перевальном под Симферополем - актуальная ситуация

09:55 16.05.2025 (обновлено: 10:06 16.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Движение на трассе Симферополь - Алушта, перекрытое в пятницу утром в районе Перевального, восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.
О перекрытии дороги стало известно в пятницу утром. В соцсетях автомобилисты сообщили, что в районе Перевального движение закрыто и машины направляют в объезд. Позже в Минтрансе подтвердили, что на участке от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты движение транспортных средств частично ограничено. Для водителей опубликовали схему объезда через Севастополь.
На выезде из Симферополя в сторону ЮБК образовались пробки, однако менее чем за час движение было восстановлено.

"Уважаемые гости и жители Крыма! Обращаем ваше внимание, что на участке от Лозового Симферопольского района в сторону Алушты восстановлено движение транспортных средств. Оно осуществляется в режиме реверса", - проинформировали в профильном министерстве.

Сервис "Яндекс.пробки" также сообщает о том, что серьезных заторов на трассе нет, на отдельных участках трасса обозначена "желтым", остальная дорога "чистая".
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