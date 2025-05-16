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Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
Водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено. Об этом со ссылкой на ведомство... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T07:45
2025-05-16T07:45
2025-05-16T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает правительство города.Мониторинг и проверка пляжных зон проводится для обеспечения безопасности купания на всех пляжах в черте региона. Также водолазы проводят работу на пляжных территориях детских лагерей, уточнили в правительстве.В преддверии курортного сезона севастопольские спасатели продолжают работать не только над повышением безопасности на городских пляжах, но и над уровнем собственной профессиональной подготовки, для чего дважды в неделю проводят тренировки.Одна из них – с отработкой аварийной ситуации на трубопроводе с устранением течи – прошла сегодня. Занятие включало спуски в барокамере на глубину 80 метров, ориентирование под водой и отработку подводно-технических работ.Главной же задачей службы является поиск и спасение людей и оказание помощи маломерным плавсредствам, таким как каяки и сап-доски, подчеркнул начальник Спасательной службы Севастополя Анатолий Попов."Спасательная служба Севастополя имеет внештатную водолазную службу, в состав которой входят 8 подготовленных и аттестованных водолазов, 5 плавсредств и 5 комплектов водолазного оборудования", – уточнил он.Ранее в правительстве Севастополя сообщили, когда к сезону подготовят все пляжи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию "Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону В Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Что на дне: спасатели Севастополя завершили проверку городских пляжей
Водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает правительство города.
"Завершены работы по обследованию дна, и основной задачей было проверить все дикие пляжи. Дно оказалось чистым, следов мазута обнаружено не было", – сказано в сообщении.
Мониторинг и проверка пляжных зон проводится для обеспечения безопасности купания на всех пляжах в черте региона. Также водолазы проводят работу на пляжных территориях детских лагерей, уточнили в правительстве.
В преддверии курортного сезона севастопольские спасатели продолжают работать не только над повышением безопасности на городских пляжах, но и над уровнем собственной профессиональной подготовки, для чего дважды в неделю проводят тренировки.
Одна из них – с отработкой аварийной ситуации на трубопроводе с устранением течи – прошла сегодня. Занятие включало спуски в барокамере на глубину 80 метров, ориентирование под водой и отработку подводно-технических работ.
Главной же задачей службы является поиск и спасение людей и оказание помощи маломерным плавсредствам, таким как каяки и сап-доски, подчеркнул начальник Спасательной службы Севастополя Анатолий Попов.
"Спасательная служба Севастополя имеет внештатную водолазную службу, в состав которой входят 8 подготовленных и аттестованных водолазов, 5 плавсредств и 5 комплектов водолазного оборудования", – уточнил он.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили
, когда к сезону подготовят все пляжи.
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