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Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды
Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды
Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T08:36
2025-05-16T08:36
2025-05-16T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы речь идет о керченских улицах Генерала Петрова, Голощапова, К. Алиева, Лазо, Войкова, Софьи Перовской, С. Разина, Розы Люксембург, 2-я Пятилетка, 1-я Пятилетка, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Сморжевского, 1-го Мая, Кирова, а также прилегающих улицах и переулках.Кроме того, без воды район 3-й Самострой, поселки Джаныкой – Каменка и Аджимушкай.Потребителей обещают обеспечить привозной водой – ее подвоз организуют с 13 часов. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждения трубопровода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуНовый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидиюЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей
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Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды
Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании "Вода Крыма".
"В связи с аварией на канализационном коллекторе ориентировочно до 20:00 16.05.2025 будет ограничено водоснабжение в бывшем Ленинском районе города", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы речь идет о керченских улицах Генерала Петрова, Голощапова, К. Алиева, Лазо, Войкова, Софьи Перовской, С. Разина, Розы Люксембург, 2-я Пятилетка, 1-я Пятилетка, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Сморжевского, 1-го Мая, Кирова, а также прилегающих улицах и переулках.
Кроме того, без воды район 3-й Самострой, поселки Джаныкой – Каменка и Аджимушкай.
Потребителей обещают обеспечить привозной водой – ее подвоз организуют с 13 часов. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждения трубопровода.
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