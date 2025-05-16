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Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды

Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Авария в Керчи – часть города и прилегающие поселки без воды

Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T08:36

2025-05-16T08:36

2025-05-16T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Часть Керчи и два прилегающих поселка остались без воды в пятницу из-за аварии, сообщает пресс-служа компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы речь идет о керченских улицах Генерала Петрова, Голощапова, К. Алиева, Лазо, Войкова, Софьи Перовской, С. Разина, Розы Люксембург, 2-я Пятилетка, 1-я Пятилетка, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзной, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московской, Радио, Ванцетти, Казакова, Сморжевского, 1-го Мая, Кирова, а также прилегающих улицах и переулках.Кроме того, без воды район 3-й Самострой, поселки Джаныкой – Каменка и Аджимушкай.Потребителей обещают обеспечить привозной водой – ее подвоз организуют с 13 часов. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждения трубопровода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуНовый водовод протянут в Севастополе – правительство выделяет субсидиюЧто строят в Керчи в микрорайоне Марат-4 - ответ властей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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