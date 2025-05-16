https://crimea.ria.ru/20250516/armiya-rossii-nanesla-shest-gruppovykh-udarov-po-ukrainskoy-oboronke-1146486720.html

Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"

Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке" - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"

Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T13:05

2025-05-16T13:05

2025-05-16T13:05

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В результате поражены:Кроме того, за прошедшие семь дней освобождены шесть населенных пунктов, сбито 35 управляемых авиабомб JDAM, 930 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНРНовости СВО: что происходит на линии соприкосновенияВ Минобороны назвали потери ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , новости