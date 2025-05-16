Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 10 по 16 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены:
- —предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров;
- —объекты инфраструктуры военных аэродромов;
- —цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники;
- —места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров;
- —склады боеприпасов;
- —пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, за прошедшие семь дней освобождены шесть населенных пунктов, сбито 35 управляемых авиабомб JDAM, 930 беспилотников.
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