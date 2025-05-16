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Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке" - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке" - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"
Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T13:05
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вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В результате поражены:Кроме того, за прошедшие семь дней освобождены шесть населенных пунктов, сбито 35 управляемых авиабомб JDAM, 930 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНРНовости СВО: что происходит на линии соприкосновенияВ Минобороны назвали потери ВСУ
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вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , новости
Армия России нанесла шесть групповых ударов по украинской "оборонке"

Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

13:05 16.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Шесть групповых ударов нанести ВС РФ в течение недели, поражены объекты ВПК Украины. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 10 по 16 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены:
  • предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров;
  • объекты инфраструктуры военных аэродромов;
  • цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники;
  • места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров;
  • склады боеприпасов;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, за прошедшие семь дней освобождены шесть населенных пунктов, сбито 35 управляемых авиабомб JDAM, 930 беспилотников.
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