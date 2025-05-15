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Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ
Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ
Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится в Стамбул на переговоры с российской стороной, заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T17:07
2025-05-15T17:07
2025-05-15T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится в Стамбул на переговоры с российской стороной, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, он решил направить делегацию в Стамбул исходя из "уважения к президенту (США Дональду) Трампу, к высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану и желая попробовать достичь хотя бы первых шагов к деэскалации, первых шагов к прекращению войны, а именно прекращению огня".Он также отметил, что мандат членов украинской делегации будет на "прекращение огня", которое является "вопросом номер один". По словам Зеленского, переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, турция, стамбул, россия, переговоры, украина, владимир зеленский
Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ
Делегация Киева во главе с Умеровым направится в Стамбул для переговоров с РФ – Зеленский
17:07 15.05.2025 (обновлено: 17:22 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится в Стамбул на переговоры с российской стороной, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех. Главы Службы безопасности, начальника Генштаба не будет, но делегация будет возглавлена министром обороны Украины", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Зеленского, он решил направить делегацию в Стамбул исходя из "уважения к президенту (США Дональду) Трампу, к высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану и желая попробовать достичь хотя бы первых шагов к деэскалации, первых шагов к прекращению войны, а именно прекращению огня".
Он также отметил, что мандат членов украинской делегации будет на "прекращение огня", которое является "вопросом номер один". По словам Зеленского, переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.
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