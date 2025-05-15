https://crimea.ria.ru/20250515/zelenskiy-zayavil-ob-otpravke-delegatsii-kieva-v-stambul-na-peregovory-s-rf-1146467824.html

Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ

Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Зеленский заявил об отправке делегации Киева в Стамбул на переговоры с РФ

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится в Стамбул на переговоры с российской стороной, заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T17:07

2025-05-15T17:07

2025-05-15T17:22

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится в Стамбул на переговоры с российской стороной, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, он решил направить делегацию в Стамбул исходя из "уважения к президенту (США Дональду) Трампу, к высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану и желая попробовать достичь хотя бы первых шагов к деэскалации, первых шагов к прекращению войны, а именно прекращению огня".Он также отметил, что мандат членов украинской делегации будет на "прекращение огня", которое является "вопросом номер один". По словам Зеленского, переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, стамбул, россия, переговоры, украина, владимир зеленский